Diretta/ Bari Potenza (Serie C) streaming video tv: pugliesi per risalire

DIRETTA BARI POTENZA: PUGLIESI FAVORITI!

Bari Potenza, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Pugliesi chiamati a risalire dopo aver perso il secondo posto nel girone C a favore dell’Avellino. L’arrivo di Carrera in panchina ha comunque garantito una scossa con i biancorossi che hanno ottenuto 10 punti nelle ultime 4 partite, dopo l’addio ad Auteri. Anche nel turno infrasettimanale appena disputato il Bari ha vinto espugnando il campo della Juve Stabia e ora proverà a fare un altro passo in avanti contro un Potenza che dalla sua sta facendo molto bene nella corsa alla salvezza. Per i lucani 7 punti nelle ultime 3 partite, con la vittoria sulla Turris di martedì scorso particolarmente preziosa per la classifica. Il Potenza è ora quartultimo appaiato alla Paganese e a una sola lunghezza di distanza dalla Vibonese, prima squadra fuori dalla zona play out, con la salvezza diretta che sembra dunque di nuovo un obiettivo possibile.

DIRETTA BARI POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Potenza è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI BARI POTENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Bari e Potenza presso lo stadio San Nicola. I padroni di casa allenati da Massimo Carrera scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Frattali; Celiento, Minelli, Di Cesare, Sarzi Puttimìni, Lollo, De Risio; Marras, Antenucci, D’Ursi, Cianci. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Gallo con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Panico, Bruzzo, Zampa, Bucolo, Di Livio, Baclet, Mazzeo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Bari e Potenza, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 6.20 volte la posta scommessa.

