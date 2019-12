Diretta Bari Potenza/ Streaming video tv: duello ad alta quota (Serie C)

Bari Potenza, diretta dal signor Daniele Paterna, arricchirà il nutrito palinsesto delle gare del campionato di Serie C 2019-2020 in programma domenica 8 dicembre. La partita, valida per la diciottesima giornata del girone C, si disputerà presso lo stadio San Nicola di Bari, con fischio d’inizio alle ore 17.30. I padroni di casa saranno chiamati a non fallire laddove in stagione hanno invece lasciato molto a desiderare: il riferimento, neppure troppo velato, è al rendimento interno dei galletti, rei di aver commesso troppi passi falsi tra le mura amiche, al cui interno, invece, dovrebbero essere gettate le fondamenta della volata promozione. La vittoria nell’ultimo turno contro il Rende ha lenito in parte la delusione per il pareggio interno maturato una settimana prima contro il Teramo (1-1), ma adesso i tifosi chiedono alla loro squadra di non sbagliare ancora, anzi: di non sbagliare più. Il Potenza, dal canto suo, è reduce dall’1-0 casalingo ai danni del Picerno e occupa la seconda posizione in coabitazione con la Ternana, con tre punti di vantaggio sul Bari: ecco perché la compagine della Basilicata non potrà permettersi di perdere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come è noto non è disponibile una diretta tv di Bari Potenza, ma sarà disponibile la diretta streaming video del big match del girone C, che sarà garantita in esclusiva da Eleven Sports. Il match sarà visibile in diretta sul sito internet dell’emittente o mediante la sua app ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI BARI POTENZA

Per quanto concerne le probabili formazioni di Bari e Potenza, indubbiamente i due tecnici vaglieranno le soluzioni a loro giudizio più opportune per non fallire. I galletti, guidati da Vincenzo Vivarini, si schiereranno con il 4-3-1-2. Davanti a Frattali troveranno collocazione Berra, Sabbione, Di Cesare e Perrotta. In mediana Schiavone, Bianco e Hamlili proteggeranno le sortite offensive del trequartista Terrani, con i bomber Antenucci (ex Spal) e Simeri smaniosi di segnare ancora, dopo aver deciso il match contro il Rende. Gli ospiti, allenati da Giuseppe Raffaele, dovrebbero proporre il 3-4-3: in porta Breza, protetto da una retroguardia a tre composta da Emerson, Giosa e Sales. A centrocampo spazio a Coccia, Dettori, Iuliano e Sepe, mentre il tridente offensivo dovrebbe contare sull’apporto degli attaccanti esterni Isgrò e Ferri Marini e dell’ariete Murano.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico ampiamente favorevole al Bari, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 1,95, mentre la vittoria degli ospiti paga addirittura 3,85 volte l’importo giocato. Il pareggio al 90’ è un’opzione quotata a 3,20.



