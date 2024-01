DIRETTA/ Bari Reggiana video streaming tv: c’è equilibrio nei precedenti (Serie B, oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA BARI REGGIANA, TESTA A TESTA

Il confronto storico della diretta di Bari Reggiana non è denso di momenti di storia, con le due squadre che si sono affrontate solamente quattro volte nelle varie categorie del calcio italiano. La Reggiana ha ottenuto una vittoria, il Bari ha conquistato anch’esso una vittoria, mentre per ben due volte nel corso dei novanta minuti le due squadre si sono divise un punto ciascuna. Questi risultati raccontano di partite equilibrate e di un confronto che può ancora riservare molte sorprese in futuro. Le quattro sfide tra Bari e Reggiana hanno senza dubbio un minimo comune denominatore: ossia la scarsità di gol poiché difficilmente le partite terminavano più di 1-0.

Il prossimo incontro tra Bari e Reggiana sarà un’occasione per entrambe le squadre di consolidare o riscattare la propria posizione nel confronto storico. Le emozioni e l’incertezza che circondano queste sfide rendono ogni partita un capitolo prezioso nella storia di entrambe le squadre, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e lasciando aperte le porte a nuovi sviluppi in questa affascinante storia calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

BARI REGGIANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Bari Reggiana sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Bari Reggiana sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

GRANATA IMBATTUTI DA QUATTRO PARTITE

La diretta Bari Reggiana, in programma sabato 27 gennaio alle ore 16:15, racconta della 22esima giornata di Serie B. I pugliesi hanno pareggiato lo scorso turno nel match in casa dell’Ascoli, un 2-2 che ha fatto arrivare la striscia di imbattibilità a quattro partite dopo gli altri due pareggi con Cosenza e Sampdoria più il 3-1 alla Ternana.

La Reggiana sta vivendo un periodo simile a quello del Bari essendo imbattuta da quattro sfide con i successi contro Suditrol per 3-2 e Catanzaro di misura oltre ai pareggi con Pisa e Como, entrambe per 2-2. Questo rendimento ha permesso alla Reggiana di accasarsi al dodicesimo posto, esattamente a due lunghezza dal Bari decimo.

BARI REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bari Reggiana vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Brenno tra i pali, retroguardia formata da Dorval, Vicari, Matino e Ricci. A centrocampo spazio al trio Maita, Benali e Edjouma mentre gli attaccanti di Marino in questo match saranno Kallon, Nasti e Sibilli.

Risponde la Reggiana con l’assetto tattico 3-4-2-1. Bardi in porta, terzetto arretrato composto da Sampirisi, Szyminski e Marcandalli. Libutti e Pieragnolo agiranno da esterni con Kabashi-Crnigoj in mediana. I due trequartisti saranno Antiste e Varela Djamanca con Gondo punta.

BARI REGGIANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bari Reggiana danno favorita la squadra di casa a 2.00. Secondo bet365, la X vale tre volte la posta in palio mentre il 2 lo troviamo a 4.33.

I bookamakers ipotizzano una sfida con meno di tre gol a 1.50 piuttosto che l’over a 2.50. Infine, Gol e No sono rispettivamente a 2.10 e 1.67.

