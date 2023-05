DIRETTA/ Bari Reggina video streaming tv: ecco i numeri dei precedenti recenti

DIRETTA BARI REGGINA: TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Bari Reggina andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio “San Nicola” di Bari. Dal 1996 ad oggi le due compagini si sono affrontate in ben otto occasioni: la prima sfida risale al 29 settembre 1996 e terminò con un pareggio 1-1 valevole per il torneo cadetto. La prima affermazione dei pugliesi è, invece, datata 21 gennaio 2001, 2-1 nel quindicesimo turno del campionato di Serie A.

VIDEO/ Reggina Como (2-1) gol e highlights: reazione amaranto

Per trovare la prima vittoria dei calabresi, infine, bisogna arrivare al 12 novembre 2012, 0-1 firmato dalla marcatura di Comi. L’ultima partita disputata in Puglia tra le due squadre è quella del 16 settembre 2019, pareggio 1-1 dopo le reti realizzate da Corazza e Sabbione nel quindicesimo turno di Lega Pro, girone C. (Giulio Halasz)

Video/ Modena Bari (1-1) gol e highlights: Diaw risponde a Ricci!

BARI REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Reggina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Reggina Como (risultato finale 2-1): accorcia Cutrone!

PUGLIESI FAVORITI!

Bari Reggina, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Galletti chiamati a chiudere il matematico terzo posto per partire in pole position nei play off: dopo il pareggio di Modena sono svanite le ultime speranze di secondo posto ma i biancorossi sembrano in grado di poter puntare a un ruolo da veri protagonisti nella post season.

Resta in bilico sui 7 punti di penalizzazione subiti la stagione della Reggina: il tecnico Filippo Inzaghi confida nell’accoglimento dei ricorsi degli amaranto per puntare ai play off e l’ultima vittoria sul Como ha garantito una distanza di sicurezza rispetto alla zona play out, con i calabresi che puntano a una buona chiusura di campionato. All’andata pari a reti bianche a Reggio Calabria tra le due squadre, 1-1 nell’ultima sfida disputata al San Nicola, datata 16 settembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI BARI REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Bari Reggina match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benedetti, Maita, Benali; Botta; Cheddira, Antenucci. Risponderà la Reggina allenata da Filippo Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Contini; Loiacono, Gagliolo, Camporese; Pierozzi, Crisetig, Fabbian Hernani, Di Chiara; Strelec, Rivas.

BARI REGGINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Reggina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA