DIRETTA BARI SALERNITANA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Nei primi minuti della diretta di Bari-Salernitana il risultato resta fermo sullo 0-0, con i padroni di casa che cercano di prendere in mano il gioco ma senza riuscire a creare occasioni concrete. Cerri prova a rendersi pericoloso in area, ma non riesce a spizzare un pallone interessante, complice una manovra offensiva troppo prevedibile e la mancanza di rifornimenti adeguati per l’attaccante.

Video Sassuolo Bari (1-1)/ Gol e highlights: come all'andata! (Serie B, 9 marzo 2025)

La Salernitana, dal canto suo, si difende con ordine e prova a ripartire in contropiede, ma senza trovare lo spazio giusto per impensierire la difesa del Bari. Il match è ancora bloccato, in attesa di una giocata che possa accendere la partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BARI SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso al lato numerico che precede la diretta di Bari Salernitana, queste rubrica si prefigge di capire e analizzare i pattern che le due squadre portano sul rettangolo da gioco ogni weekend, e questo significa anche poter dare un pronostico scientifico alla gara che andremo a vivere. Iniziamo parlando dei galletti, squadra che punta molto sul contropiede ragionato visto che abbiamo reti che avvengono nel 21% dei casi dopo un recupero palla succeduto da almeno 10 pasagi prima della rete. Questo poi si sposa bene con il 21% di reti messe a segno nei primi quindici minuti di gioco, la percentuale più alta del campionato fino a questo momento.

DIRETTA/ Sassuolo Bari (risultato finale 1-1): Volpato la recupera! (Serie B, 9 marzo 2025)

Invece la Salernitana è la squadra che concede più reti in avvio di gioco, quindi oggi potrebbe aprirsi subito il match. Andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Bari Salernitana, dove finalmente avremo a che fare con il commento live di questa attesissima sfida. Noi siamo pronti, speriamo anche voi perciò non cambiate pagina ma anzi aggiornatela! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Bari Salernitana, dove seguire la partita

Per seguire la diretta Bari Salernitana dello Stadio San Nicola gli appassionati potranno farlo attraverso i canali Dazn e Dazn1 o in diretta streaming video su telefonino o tablet.

Video Salernitana Modena (1-0)/ Soriano trova il gol vittoria (Serie B, 8 marzo 2025)

Squadra di casa con l’obiettivo playoff

La diretta Bari Salernitana avrà luogo alle 19.30 per la 30° giornata di Serie B e vedrà sfidarsi due squadre che non stanno riuscendo a rispettare le aspettative di inizio stagione e che stanno trovando qualche difficoltà in questo campionato, i padroni di casa ad inizio anno erano una delle squadre favorite per uno dei primi posti o al minimo un posto fisso in zona playoff, ora però sono fuori occupando il 9° posto con 39 punti, arrivano però dall’ottimo pareggio 1-1 con il Sassuolo capolista.

Gli ospiti invece arrivano dalla retrocessione dalla Serie A dello scorso anno e si pensava potessero provare a raggiungere la promozione dopo solo una stagione, invece hanno trovato parecchie difficoltà e ora sono in zona retrocessione occupando il 19° posto con 29 punti, si presentano dopo l’importante vittoria casalinga 1-0 con il Modena.

Diretta Bari Salernitana, probabili ventidue in campo

Per la diretta Bari Salernitana i padroni di casa confermeranno il 3-5-2 del tecnico Moreno Longo con gli undici dell’ultima partita e quindi Radunovic in porta, Mantovani, Simic e Obaretin i tre difensori centrali, Favasuli e Dorval gli esterni con Maggiore, Benali e Maita a completare il centrocampo, Lasagna e Bonfanti davanti a formare la coppia d’attacco. Gli ospiti risponderanno schierandosi a specchio con il 3-5-2 scelto dal mister Roberto Breda con Christensen tra i pali, Bronn, Ferrari e Lochoshvili come linea difensiva, Corazza e Ghiglione sulle fasce, Soriano, Amatucci e Zuccon in mezzo al campo, Verde e Cerri saranno i due attaccanti.

Diretta Bari Salernitana, quote e possibile esito finale

La diretta Bari Salernitana è una gara che sulla carta ha un netto favorito nella squadra di casa ma che potrebbe regalare qualche sorpresa nel risultato finale con gli ospiti che arrivano da una buona prestazione e che vorranno bissare il successo per provare a raggiungere una salvezza che ora sembra molto lontana, i granata però se si dovessero scoprire rischierebbero di aprire il fianco alle avanzate avversarie dovendo poi riuscire a mantenere una buona solidità difensiva, mai dimostrata in questa annata.

Secondo Sisal il risultato più probabile da vedere è la vittoria del Bari la cui quota è pari a 2.35, il pareggio è quotato più alto a 3.05, stesso valore anche della quota affidata alla vittoria della Salernitana.