Diretta Bari Sampdoria (risultato 0-0): si comincia!

Vediamo qualche dato statistico prima della diretta di Bari Sampdoria: equilibrio perfetto dal punto di vista offensivo, con entrambe le squadre che hanno segnato 30 gol in stagione, mantenendo una media di 1.11 reti a partita. Tuttavia, la differenza principale sta nella fase difensiva: il Bari ha subito meno gol, con una media di 0.96 reti concesse a gara, mentre la Sampdoria ha una difesa più vulnerabile, incassando in media 1.37 gol a partita. Dal punto di vista disciplinare, le due squadre si trovano su numeri abbastanza simili.

Il Bari riceve mediamente 2.85 cartellini gialli a partita, mentre la Samp si attesta leggermente più bassa con una media di 2.67. Anche i cartellini rossi sono rari per entrambe: il Bari ha una media di 0.04 espulsioni a gara, mentre la Sampdoria sale a 0.07, segno di un gioco piuttosto corretto senza eccessi di aggressività. I dati relativi ai calci d’angolo mostrano che il Bari ne conquista in media 5.11 a partita, leggermente più della Sampdoria, che si ferma a 4.37. Non cambiate la pagina, passiamo al commento live della diretta di Bari Sampdoria. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Bari Sampdoria in streaming video, come vederla

Seguire la diretta Bari Sampdoria sarà possibile per tutti grazie a Dazn sui canali Dazn o Dazn1 o collegandosi sulla piattaforma di diretta streaming video Dazn

Bari Sampdoria, sfida tra società importanti

La diretta Bari Sampdoria avrà luogo allo Stadio San Nicola e a scendere in campo sono due squadre storiche del nostro paese che da qualche anno però sono ormai stabili nelle categorie inferiori e che in questa stagione stanno vivendo due campionati molto diversi, i padroni di casa hanno avuto qualche alto e basso durante l’annata ma sono comunque riusciti a raggiungere il 7° posto in classifica con 37 punti valido per i playoff.

Gli ospiti invece hanno avuto diverse difficoltà e occupano il 15° posto con 29 punti appena fuori dalla zona playout. Il Bari si presenta alla partita dopo un vittoria 0-1 in casa del Mantova, mentre la Sampdoria è riuscita a strappare un pareggio 0-0 contro il Sassuolo

Formazioni Bari Sampdoria, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Bari Sampdoria delle 17.15 la squadra di casa guidata dal tecnico Leonardo Semplici dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3 con Cragno in porta, Curti, Altare e Riccio i tre difensori centrali, Ioannou e Venuti gli esterni con Meulensteen e Ricci a completamento del centrocampo, tridente offensivo composto da Oudin e Sibilli sulle fasce e Niang in posizione centrale.

Gli ospiti invece saranno schierati dal tecnico Moreno Longo con un 4-3-2-1 con Radunovic tra i pali, Favasuli e Dorval gli esterni bassi con Obaretin e Pucino a completare il reparto, Maita, Mantovani e Benali in mezzo al campo, Bonfanti unica punta supportato da Maggiore e Bellomo.

Scommessa Bari Sampdoria, quote e possibile risultato finale

La diretta Bari Sampdoria è una sfida difficile da pronosticare nonostante sulla carta ci sia una notevole differenza tra le due squadre, entrambe però hanno un ottimo organico e giocando una sfida molto importante potrebbe succedere di tutto, sia la squadra di casa che gli ospiti poi hanno bisogno di punti per allontanare la zona playout o per consolidare il posto nei playoff, nelle ultime partite poi hanno portato a casa lo stesso numero di punti dimostrando che queste due squadre possono equivalersi.

Secondo Sisal il risultato più probabile è la vittoria del Bari quotato a 2.40, quota intermedia poi al pareggio con 2.90 e vittoria della Sampdoria quotata 3.25