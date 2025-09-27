Tutte le informazioni della diretta Bari Sampdoria, situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA BARI SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa dicono i numeri della diretta di Bari Sampdoria? Cerchiamo di capire insieme chi riuscirà a portare a casa i tre punti dopo un’analisi sulle statistiche, grazie ad esse potremmo quindi capire quali sono i trend che ci vanno ad accompgnare. Il Bari costruisce il suo gioco sulla fisicità: percorre in media 109 km a gara, pressando con aggressività soprattutto nella propria metà campo. Produce circa 12 conclusioni con un xG di 1,3, ma la precisione resta un problema (solo 37% dei tiri nello specchio).

La Sampdoria si affida maggiormente alla qualità tecnica: possesso al 55%, oltre 14 tiri e un xG di 1,6, con tanti corner guadagnati (7 a partita). In difesa però i blucerchiati concedono qualcosa, con 1,5 gol subiti di media, mentre i pugliesi sono più attenti, anche se meno brillanti in attacco. Il confronto si preannuncia equilibrato, con il Bari più fisico e la Samp più tecnica. Adesso via al commento live della diretta di Bari Sampdoria. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Bari Sampdoria, come vedere la partita in streaming video e tv

La diretta Bari Sampdoria sarà giocata allo Stadio San Nicola e insieme a tutte le partite in programma per la quinta giornata di Serie B potrà essere seguita in contemporanea da casa propria grazie ad uno tra i servizi di Dazn e LAB Channel, nel primo caso ci si potrà godere lo streaming sul sito o l’applicazione in caso di possesso di un abbonamento ad uno dei piani Start, Standard, Plus o Goal Pass, nel secondo caso ci si dovrà appoggiare ad Amazon Prime Video o OneFootball.

Blucerchiati cercano i primi punti

Alle 19.30, in chiusura di giornata andrà in campo la diretta Bari Sampdoria dove si sfideranno due storiche squadre dei nostri campionati che negli ultimi anni hanno avuto poche fortune e che in questa stagione hanno avuto un inizio pessimo che le vede agli ultimi posti, i biancorossi sono penultimi con un solo punto avendo perso tre delle quattro partite giocate, l’ultima 2-0 contro il Palermo di Filippo Inzaghi, all’inizio dell’anno le speranze erano quelle di tornare in Serie A ma ora l’obiettivo è solo la salvezza.

La situazione dei blucerchiati è anche peggiore visto che i punti conquistati sono zero e che non si è visto nessun tipo di miglioramento rispetto allo scorso anno dove la retrocessione è stata sventata per pochissimo, anche la scorsa settimana è arrivata una sconfitta nel’1-0 in casa del Monza.

Formazioni Bari Sampdoria, probabili protagonisti delle partite

I due allenatori per la diretta Bari Sampdoria potrebbero provare a cambiare qualcosa e ad intervenire sulle ultime formazioni messe in campo sperando di riuscire ad ottenere una vittoria e quindi un miglioramento della situazione in classifica, il modulo di Fabio Caserta sarà ancora il 3-4-2-1 nel quale potrebbero essere schierati Cerofolini, Dickmann, Vicari e Nikolau, Rao, Verreth, Braunoder e Dorval, Castrovilli e Antonucci, e Gytkaer. Massimo Donati invece avrà alcuni cambi obbligati per delle squalifiche, confermato il modulo 5-4-1 con Coucke in porta, Depaoli, Riccio, Hadzikadunic, Vulikic e Venuti in difesa, Barak, Abilgaard, Henderson e Pafundi a centrocampo e Coda in attacco.

Bari Sampdoria, quote e possibile esito finale

Affidandoci ai siti di scommesse, come bet365, proveremo ad identificare quello che potrebbe essere con maggiore probabilità il risultato finale della diretta Bari Sampdoria, la quota più bassa è pari a 2.25 ed è stata associata alla vittoria dei biancorossi perché sono l’unica delle due squadre che ha mostrato un’idea nello stare in campo. Per la vittoria dei blucerchiati invece è stato scelto il valore di 3.40 in quanto è difficile ma non completamente impossibile e in qualsiasi caso più o meno al livello del pareggio che è stato fissato a 3.00, anche se sarebbe inutile per tutte e due le squadre.