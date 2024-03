Diretta/ Bari Sampdoria, video streaming tv: pugliesi favoriti! (Serie B, 16 marzo 2024)

DIRETTA BARI SAMPDORIA, POCHI PUNTI DI DISTACCO

La diretta Bari Sampdoria, in programma sabato 16 marzo alle ore 16:15, racconta della trentesima giornata di Serie B. I baresi sono in un periodo negativo come dimostrano le tre sconfitte contro Sudtirol, Catanzaro e Venezia più il pareggio con un punto e una rete per parte nella gara interna con lo Spezia.

Video/ Sampdoria Ascoli (2-1) gol e highlights: De Luca porta i liguri in zona play off (11 marzo 2024)

I blucerchiati si stanno definitivamente riprendendo dopo un inizio ben lontani dai sogni di promozione dei liguri guidati da Andrea Pirlo. Dal 23 febbraio ad oggi, sono arrivati i successi per 2-1 contro il Cosenza in trasferta, 3-1 sempre fuori casa per 3-1 e infinte altro 2-1, stavolta in casa con l’Ascoli.

BARI SAMPDORIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Bari Sampdoria sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

DIRETTA/ Sampdoria Ascoli (risultato 0-1) streaming video tv: la ribalta De Luca! (Serie B, 11 marzo 2024)

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Bari Sampdoria attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

BARI SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bari Sampdoria vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Brenno, difesa a quattro con Dorval, Di Cesare, Vicari e Pucino. A centrocampo spazio a Benali, Maita, Lulic con Sibilli Menez e Puscas davanti.

Stesso modulo per la Sampdoria con Stankovic in porta, difeso qualche metro più avanti da Depaoli, Gonzalez, Ghilardi e Piccini. Benedetti e Darboe saranno le due mezzali con Yepes al centro. In avanti ci saranno Alvarez, Esposito e De Luca.

DIRETTA/ Venezia Bari (risultato finale 3-1): tre punti ai lagunari! (Serie B, 10 marzo 2024)

BARI SAMPDORIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bari Sampdoria danno favorita la squadra di casa a 2-70. Secondo bet365, la X è data a 2.90 mentre il 2 fisso a 3.

L’Over 2.5 è offerto a 2.30 con l’Under alla stessa soglia a 1.60. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.95 e 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA