DIRETTA BARI SUDTIROL/ Streaming video tv: altoatesini ok nei precedenti (2 giugno 2023)

DIRETTA BARI SUDTIROL: I TESTA A TESTA

Chiaramente il quadro dei precedenti per la diretta di Bari Sudtirol non è troppo cambiato rispetto alla semifinale playoff di andata: adesso, dal totale equilibrio di qualche giorno fa, gli altoatesini si sono portati in vantaggio vincendo anche per la prima volta al Druso, dove il Bari (lo avevamo ricordato) era passato lo scorso 10 aprile.

VIDEO/ Sudtirol Bari (1-0) gol e highlights: Rover fa impazzire il "Druso" (29 maggio 2023)

Con poco materiale a disposizione, possiamo allora parlare del testa a testa tra i due allenatori: Michele Mignani e Pierpaolo Bisoli hanno una vittoria a testa e un pareggio, risultante dei tre incroci stagionali tra Bari e Sudtirol, ma il tecnico dei galletti in sette gare contro gli altoatesini ha vinto solo due volte (la prima con il Modena) perdendo in quattro occasioni, mentre Bisoli in undici incroci con il Bari ha fatto anche peggio, perché anche qui ci sono due successi con quello meno recente che risale all’ottobre 2013 con il Cesena, poi i pugliesi li ha affrontati in cadetteria anche con Perugia e Vicenza mentre nel settembre 2010 aveva pareggiato 0-0 al San Nicola, con il suo Cagliari, nel campionato di Serie A. Non ci resta che scoprire come andrà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sudtirol Bari (risultato finale 1-0): la decide Rover! (29 maggio 2023)

BARI SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz . Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Sudtirol Reggina (risultato finale 1-0): decisivo Casiraghi allo scadere

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Bari Sudtirol, in diretta venerdì 2 giugno 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie B. Ai pugliesi serve la vittoria per accedere alla finale e giocarsi la Serie A col vantaggio del terzo posto acquisito nella regular season. Nella partita d’andata a Bolzano però il Sudtirol ha ottenuto una vittoria di misura, con un gol nel recupero di Rover, che rischia di far saltare il banco.

Altoatesini che hanno chiuso in sesta posizione ma che dovranno ora cercare di mantenere l’imbattibilità in casa dei Galletti, per il Sudtirol già giocare la finalissima per la Serie A sarebbe un traguardo storico ma la squadra di Bisoli ha dimostrato di poter andare fino in fondo soprattutto grazie alla sua solidità difensiva. Il 12 novembre 2022 è terminata con un pareggio per 2-2 la sfida disputata a Bari tra le due squadre nella regular season.

PROBABILI FORMAZIONI BARI SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Bari Sudtirol match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Dorval, Vicari, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. Risponderà il Sudtirol allenato da Pierpaolo Bisoli con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi, De Col, Vinetot, Zaro, Curto; Casiraghi, Fiordilino, Tait, Rover; Odogwu, Mazzocchi.

BARI SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA