Diretta/ Bari Sudtirol streaming video tv: via alla Supercoppa (Serie C)

DIRETTA BARI SUDTIROL: IN EQUILIBRIO!

Bari Sudtirol, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 16.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la Supercoppa di Serie C. Via alla Supercoppa nel triangolare tra le vincitrici dei tre gironi del campionato di terza serie. Il Modena entrerà in scena alla seconda giornata, ora tocca al Sudtirol e al Bari in casa dei pugliesi, che hanno già festeggiato la promozione allo stadio San Nicola nell’ultimo match della regular season contro il Palermo.

Diretta/ Bari Palermo (risultato finale 0-2): sconfitta indolore per i galletti!

Quella di domenica scorsa per gli altoatesini è stata invece la giornata della storia, il Sudtirol vincendo a Trieste ha concluso una lunga cavalcata che ha portato il club in Serie B per la prima volta nella sua storia e ha riportato una squadra del Trentino Alto Adige in cadetteria: era dall’apparizione del Bolzano nel 1948 che non accadeva. E’ inoltre il primo incrocio ufficiale tra Bari e Sudtirol nella storia dei campionati professionistici.

Diretta/ Triestina Sudtirol (risultato finale 0-2): Casiraghi eroe promozione!

DIRETTA BARI SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Sudtirol non sarà disponibile su Sky o su RaiSport: dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BARI SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Bari Sudtirol, match che andrà in scena al San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Polverino; Belli, De Cesare, Gigliotti, Mazzotta; Mallamo, Maita, Maiello; Galano; Antenucci; Paponi. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi, Malomo, Zaro, Curto, Fabbri; Moscati, Gatto, H’Maidat; Voltan; Rover, Odogwu.

DIRETTA/ Taranto Bari (risultato finale 0-0) video tv: pari e patta nel derby

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA