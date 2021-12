DIRETTA/ Bari Taranto (risultato 2-0) video streaming tv: Botta firma il raddoppio!

DIRETTA BARI TARANTO (RISULTATO LIVE 2-0): BOTTA FIRMA IL RADDOPPIO!

Bari e Taranto vanno al riposo sul punteggio di 2-0 in favore della capolista con l’arbitro Maranesi che dopo il 30’ ha cominciato a usare i cartellini, ammonendo Giovinco e Granata autori di due falli tattici ai danni di Mallamo che quando riparte in campo aperto fa tremare la retroguardia degli ionici. I galletti dominano e già al 34’ sfiorano il raddoppio con il solito Pucino che sempre su punizione chiama al dovere Chiorra, questa volta l’estremo difensore ospite ci mette una pezza alzando il pallone sopra la traversa. Al 37’ Paponi si distende e cambia gioco per Mazzotta che sbaglia lo stop perdendo l’attimo per concludere a rete, ancora peggio di lui fa Maita che al 40’ scaraventa il pallone alle rete. L’appuntamento con il gol del bis è rimandato solamente di pochi secondi, al 42’ Botta gonfia la rete con un sinistro a giro dal limite imprendibile. Gara sempre più in discesa per gli uomini di Mignani. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA BARI TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Bari Taranto di Serie C sarà affidata a Sky Sport. La gara è stata scelta dall’emittente che trasmette le migliori partite di ogni turno. Per poter vedere la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguirla su Eleven Sport. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

1-0, GOL DI PUCINO SU PUNIZIONE!

Alla mezz’ora del primo tempo è cambiato il risultato di Bari-Taranto con la squadra allenata da Mignani in vantaggio per 1 a 0. Al 14’ l’arbitro Maranesi assegna un calcio di punizione dai 25 metri alla capolista del girone C di Serie C, un invito a nozze per Pucino che va direttamente in porta disegnando una parabola perfetta, con la barriera scavalcata dalla traiettoria del pallone che si infila all’angolino dove Chiorra, nonostante un colpo di reni, non può assolutamente arrivarci. Il gol accende il pubblico del San Nicola che fa festa e trasforma lo stadio in un’autentica bolgia, gli ionici non potrebbero trovare un clima più ostile eppure non si perdono d’animo e si mettono subito alla ricerca del pareggio. Peccato che De Maria al 17’ sbagli completamente la misura del cross che si spegne mestamente sul fondo. Aumentano gli spazi in contropiede per i padroni di casa che al 19’ tornano in avanti con Botta che non riesce a prolungare per Paponi, un paio di minuti più tardi Marsili ferma in maniera fallosa D’Errico che si stava dirigendo a tutta velocità verso la porta, il centrocampista di Laterza se la cava con un richiamo verbale ma alla prossima infrazione scatterà automaticamente il giallo. Al 29’ Labriola vince un contrasto con Maita e calcia in porta da fuori area, senza inquadrare il bersaglio. {agg. di Stefano Belli}

0-0, OCCASIONE PER CELIENTO!

Dopo quasi trent’anni Bari e Taranto tornano ad affrontarsi al San Nicola per la 18^ giornata di Serie C girone C, quando sono trascorsi dieci minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Maranesi il punteggio vede le due squadre sullo 0-0. Primo affondo dei galletti al 4’ su calcio di punizione con il tiro di Botta che si infrange sulla barriera, la capolista – già campione d’inverno e che oggi in caso di vittoria si porterebbe a +8 su Turris e Palermo – resta in zona d’attacco battendo un tiro dalla bandierina, Celiento tutto solo davanti alla porta si divora il gol del vantaggio mandando il pallone sul fondo. Gli ionici possono tirare un sospiro di sollievo ma che spavento per la retroguardia ospite graziata dai padroni di casa che sembrano essere comunque partiti con il piede giusto. La formazione allenata da Laterza si distende al 6’ con Giovinco che prova a farsi largo in mezzo a due ma perde l’equilibrio e cade dentro l’area di rigore, l’attaccante chiede il penalty ma il direttore di gara non è dello stesso avviso e anzi fischia fallo in attacco. Piccola interruzione al 9’ quando Frattali fa fermare il gioco per sistemare i lacci dello scarpino sinistro che si erano allentati. {agg. di Stefano Belli}

SI COMINCIA

Per Bari Taranto è ormai tutto pronto: presentiamo la partita che andrà in scena nel capoluogo regionale confrontando i numeri finora ottenuti dalle due formazioni nel girone C del campionato di Serie C 2021-2022. Derby pugliese con i galletti primi della classe nettamente avanti nelle previsioni di vittoria. Imbattuti i biancorossi in versione home: sei vittorie e due pareggi con differenza reti notevole, pari a +12 (18-6).

Ospiti che faticano lontano da casa: una sola vittoria, due pareggi e ben cinque sconfitte, ottenuti con 6 gol attivi e 13 passivi. Locali che presentano 44 cartellini gialli sofferti oltre a due rossi, i rossoblu sono giunti a 47 ammonizioni e una sola espulsione. il Bari non può permettersi passi falsi se vuole ottenere la promozione diretta. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Bari Taranto comincia davvero!

BARI TARANTO: I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti per la diretta di Bari Taranto. Questo derby dunque rappresenta un inedito assoluto con grande attesa soprattutto dei tifosi ospiti di affrontare i galletti per tanti anni protagonisti anche in Serie A. I biancorossi stanno letteralmente ammazzando il campionato, dopo 17 giornate infatti sono praticamente in fuga nella zona promozione diretta con 5 punti sul Palermo primo inseguitore. Anche Taranto sta vivendo una buona stagione seguendo le sue possibilità.

La squadra rossoblù infatti è ben fissa nella zona playoff grazie a 24 punti, anche se ne ha collezionato appena 1 nelle ultime due gare. Si deve fare comunque molta attenzione perché la classifica nella sua metà è decisamente corta, basti pensare che il Taranto è diviso dai playout da ben sette squadre ma da appena 8 punti. La gara di oggi dunque rappresenta grandi motivazioni per entrambe le squadre.

BARI TARANTO: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Bari Taranto, in diretta domenica 12 dicembre alle ore 17:30, presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà il derby pugliese valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il Bari è reduce dal pareggio per 1-1, conseguito in casa dell’Avellino. Questo risultato ha fermato a tre la serie di vittorie dei galletti, i quali conducono la classifica con 37 punti, arrivati grazie a 11 vittorie e 2 pareggi. La squadra allenata da Michele Migliani è la principale candidata per la promozione diretta, e nel derby di Puglia vorrà tornare al successo per incrementare il vantaggio sulle dirette inseguitrici.

Il Taranto arriva al derby dopo il deludente pareggio casalingo contro il Messina, terminato a reti bianche. La formazione di Giuseppe Laterza, nelle ultime cinque giornate ha vinto una sola partita, perdendo in tre occasioni, risultati che testimoniano il periodo non proprio felice per gli ionici. Nel derby, il Taranto vorrà quindi disputare una buona prestazione, per tornare a far punti e mettere in cassaforte l’obiettivo playoff. L’ultimo scontro tra Bari e Taranto, risale al lontano 21 febbraio 1993, in quell’occasione, la gara si concluse con il risultato di 0-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BARI TARANTO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Bari Taranto, le quali si sfideranno nel derby pugliese della diciottesima giornata di Serie C. Il tecnico dei galletti, Michele Migliani, dovrebbe optare per il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare del Bari, in vista della gara con il Taranto. Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Mallamo, Maita, D’Errico; Botta; Antenucci, Paponi.

Per quanto concerne il Taranto, il tecnico ionico Giuseppe Laterza, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con lo schema 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare del Taranto, la quale affronterà il Bari allo stadio San Nicola: Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Di Maria; Labriola, Bellocq, Civilleri; Pacilli, Italeng, Giovanico.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Bari Taranto di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria della capolista Bari, abbinata al segno 1, quotata 1.60. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene presentato con una quota di 3.60. Difficile la vittoria del Taranto, con il segno 2 proposto a 6.00.



