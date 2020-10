Diretta/ Bari Teramo, streaming video e tv: pugliesi favoriti (Serie C)

DIRETTA BARI TERAMO: PADRONI DI CASA A CACCIA DELLA B!

Bari Teramo, diretta dal signor Bitonti di Bologna, sarà una sfida in programma per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio San Nicola di Bari. Settimana intensa quella della ripresa per i pugliesi, che hanno prima battuto la Virtus Francavilla nel derby segnando tre gol in mezz’ora con Antenucci, D’Orazio e D’Ursi, pur subendo poi due gol dagli avversari ma vincendo comunque 2-3. Quindi, nel secondo turno di Coppa Italia, i Galletti hanno messo alle strette la Spal, impegnata nel campionato cadetto, che è riuscita a piegare i biancorossi solamente ai calci di rigore. Il Teramo dalla sua arriva all’appuntamento dopo la sconfitta in Coppa Italia sul campo della Reggina, ma anche dopo un eccellente esordio in campionato con il 2-0 inflitto al Palermo in casa, grazie alle reti realizzate entrambe nel secondo tempo da Santoro e Di Francesco.

DIRETTA BARI TERAMO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Bari Teramo, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI BARI TERAMO

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Bari e Teramo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gaetano Auteri con un 3-4-3: Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare, Ciofani; Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. Gli ospiti guidati in panchina da Paci affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Lewandowski, Tentardini, Soprano, Diakite, Cencellotti, Santoro, Arrigoni, Ilari, Bombagi, Ferreira, Pinzauti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Bari Teramo grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,50, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,80, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 6,75 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA