Diretta Bari Teramo/ Streaming video tv: galletti per spiccare il volo (Serie C)

Bari Teramo, che sarà diretta dal signor Eduart Pashuku e si gioca domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. I biancorossi si stanno rendendo protagonisti di una lenta ma costante scalata verso il vertice nel girone C: l’ultima vittoria ottenuta in casa della Paganese ha rappresentato il decimo risultato utile consecutivo del Bari, una serie composta da 6 vittorie e 4 pareggi che ha portato la squadra al quinto posto a sole 2 lunghezze dal Monopoli secondo, anche se la Reggina prima della classe è sempre lontana 8 punti. Il Teramo, pur avendo ottenuto un solo punto dalle ultime 2 sfide contro Picerno e Ternana, mantiene un ottimo settimo posto in classifica, in piena zona play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Bari Teramo, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI BARI TERAMO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bari Teramo, domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Il Bari allenato da Vincenzo Vivarini sarà schierata con un 4-3-1-2: Frattali; Perrotta, Sabbione, Di Cesare, Berra; Folorunsho, Schiavone, Bianco; Terrani; Antenucci, Simeri. Risponderà il Teramo guidato in panchina da Bruno Tedino con un 3-4-1-2: Tomei; Florio, Cristini, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari; Bombagi, Martignago, Magnaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio a una quota di 3.50 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 4.75. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.70 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.00.



