DIRETTA BARI TERNANA/ Video streaming tv: ai galletti il doppio confronto stagionale (Serie B 16 maggio 2024)

DIRETTA BARI TERNANA: I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Bari Ternana dobbiamo naturalmente gettare uno sguardo sui precedenti di questa partita. In stagione ha fatto meglio il Bari che, secondo i risultati del campionato, sarebbe salvo: è finita 0-0 al Liberati all’inizio di settembre, a metà gennaio invece i galletti hanno vinto al San Nicola per 3-1 grazie ai gol di Giacomo Ricci, Marco Nasti e Mehdi Dorval, le fere avevano accorciato il risultato nel finale con Salim Diakité. Questo è lo stesso risultato dell’ultima vittoria che la Ternana ha timbrato in Puglia: parliamo del novembre 2020, ancora a porte chiuse a causa del Covid, ed eravamo nel girone C di Serie C.

Video/ Feralpisalò Ternana (0-1) gol e highlights: Distefano non evita i playout (Serie B, 10 maggio 2024)

Gli umbri, primi in classifica e destinati alla promozione con 90 punti, avevano sbancato lo stadio del Bari con una doppietta di Anthony Partipilo e il gol di Federico Furlan, in mezzo il temporaneo pareggio di Matteo Ciofani. Nelle ultime dieci, comprese in un arco temporale di sei anni, c’è totale equilibrio: abbiamo infatti tre vittorie a testa e quattro pareggi, anche il Bari ha saputo vincere in trasferta e precisamente nel febbraio 2018, quando a risolvere erano stati Liam Henderson e Luca Marrone mentre per la Ternana era andato a segno Marino Defendi, un doppio ex di questo delicatissimo playout di Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ FeralpiSalò Ternana (risultato finale 0-1): la decide Distefano (Serie B, oggi 10 maggio 2024)

BARI TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Questi Playout di Serie B che vedono protagoniste Bari Ternana potranno essere seguiti in diretta tv tramite i canali di Sky Sport (dunque con la necessità di sottoscrivere un abbonamento), per i più smart invece il match sarà seguibile anche su NowTv con le stesse modalità della piattaforma satellitare oppure anche su Dazn. Molte quindi le possibilità e c’è solo l’imbarazzo della scelta.

BARI TERNANA: TENSIONE AL SAN NICOLA!

Il San Nicola si tinge a festa con oltre 20mila spettatori per la diretta di Bari Ternana, andata dei play out di Serie B ed in palio ci sarà la permanenza in categoria. Vivremo insieme la sfida a partire dalle 20,30 di oggi 16 maggio 2024. I galletti non vengono da un periodo di forma strabiliante e di fatto questa stagione hanno lottato sempre per non finire in questa situazione, ora però si sono ritrovati qui e bisogna ballare, è concreto il rischio retrocessione dopo un’annata assolutamente travagliata e con più di un cambio di allenatore.

DIRETTA/ Bari Brescia (risultato finale 2-0): galletti ai Playout! (Serie B, 10 maggio 2024)

Il Bari viene dalle ultime cinque partite in cui è riuscita a vincere solo una volta, mentre dall’altra parte del campo abbiamo gli umbri in maglia rossoverde che invece con un colpo di reni hanno avuto la possibilità di salvare la stagione con due vittorie nelle ultime due giornate di Regular Season: sono le fere a partire favorite nella diretta di Bari Ternana? Stiamo comunque parlando di due formazioni che non sono affatto in una condizione buona, e che probabilmente verrà decisa su due partite.

BARI TERNANA: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Bari Ternana Federico Giampaolo conferma il 4-3-1-2 con Nasti e Sibilli supportati da Acampora, con George Puscas che è la prima alternativa per l’attacco e Bellomo e Aramu che si giocano una chance tra le linee, anche se tecnicamente la formazione non dovrebbe cambiare rispetto alla vittoria contro il Brescia. Achik e Benali dunque farebbero compagnia a Maiello a centrocampo, Karlo Lulic e Maita le opzioni dalla panchina; Pucino e Giacomo Ricci favoriti come terzini, Vicari e Di Cesare invece proteggeranno il portiere Pissardo.

Nella Ternana di Roberto Breda avremo il 3-5-2 come modulo: Sorensen può tornare titolare in difesa per Boloca o Lucchesi, confermate Dalle Mura così come il portiere che potrebbe essere ancora Tommaso Vitali – preferito a Iannarilli – poi Favasuli e Carboni che corrono sulle fasce laterali mentre Amatucci, Faticanti e Luperini formano il terzetto nella zona mediana. Davanti, il veterano Dionisi e Raimondo insidiano le maglie di Gaston Pereiro e Distafeno, quest’ultimo matchwinner contro la Feralpisalò.

BARI TERNANA, LE QUOTE

Vediamo anche le quote relative alla diretta di Bari Ternana, tutto ciò grazie al sito della Sisal: il segno 1 ha una quota di 2,3 per la vittoria dei galletti, mentre il segno X che indica il pari è a 2,5. La vittoria neroverde invece porterebbe una moltiplicazione di 3 sull’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA