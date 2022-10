DIRETTA/ Bari Ternana video streaming tv: dominio dei galletti nei precedenti

DIRETTA BARI TERNANA: IL TESTA A TESTA

La diretta di Bari Ternana ci porta ad analizzare i precedenti. Allo Stadio San Nicola la gara, prima di oggi, si è giocata già in altre quattordici occasioni. Il bilancio è totalmente in mano ai galletti con dieci vittorie mentre tre sono i successi delle fere e appena uno il pareggio. L’ultimo precedente ci porta indietro al novembre del 2020 a una gara disputata in Serie C. Il match in questione terminò col risultato di 1-3. La partita fu aperta da una rete al minuto 21 di Partipilo con pareggio alla fine del primo tempo di Ciofani.

Nella ripresa Partipilo segnava ancora e riportava avanti i suoi. Al rosso a Perrotta i rossoverdi rispondevano con il terzo gol siglato da Furlan. I biancorossi non vincono in casa contro questo avversario dalla sfida del 13 ottobre del 2019, un match terminato col risultato finale di 2-0. Dopo un’ora di grande equilibrio andavano in rete Hamlili e Sabbione regalando tre punti in quel momento molto importanti per i galletti. (Matteo Fantozzi)

BARI TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SCONTRO DA ALTA CLASSIFICA!

Bari Ternana, in diretta venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso lo Stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Sfida di alta classifica tra due squadre che hanno confermato le grandi potenzialità intraviste in estate.

Il Bari è situato al quarto posto in concomitanza con la Reggina. I Galletti hanno raccolto 18 punti nelle prime dieci giornate, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I biancorossi arrivano a questo appuntamento da due sconfitte di fila, l’ultima per 1-0 contro il Frosinone. La Ternana, invece, è al terzo posto con 19 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte. I rossoverdi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-2 dal Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI BARI TERNANA

Qualche dubbio da sciogliere per Mignani e Lucarelli, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Bari Ternana. Partiamo dalla compagine pugliese, in campo con il 4-3-1-2: Caprile, Pucino, Zuzek,Vicari, Ricci, Benedetti, Maita, Folorunsho, Bellomo, Cheddira,Antenucci. Passiamo adesso alle Fere, schierate con il 4-3-2-1: Iannarilli, Diakite, Mantovani, Sorensen, Corrado, Palumbo, Di Tacchio, Cassata, Partipilo, Falletti, Favilli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Il Bari ha i favori del pronostico nel match contro la Ternana secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie ai numeri dell’agenzia Goldbet: la vittoria del Bari è a 2,25, il pareggio è a 3,10, mentre il successo della Ternana è a 3,40. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol, molto equilibrate le quote: Under 2,5 a 1,83 e Over 2,5 a 1,87. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 2,05.

