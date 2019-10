Diretta Bari Ternana/ Streaming video tv: la capolista va al San Nicola (Serie C)

Bari Ternana, che verrà diretta dal signor Francesco Meraviglia, si gioca alle ore 17:30 di domenica 13 ottobre. Al San Nicola, per la nona giornata nel girone C della Serie C 2019-2020, va in scena un big match tra due società con grandi ambizioni, che si trovano nei piani alti della classifica e sperano di prendersi una vittoria importante anche per il morale. Il Bari ha fame di grande calcio: lo dimostra il fatto che, nonostante sia neopromosso e non stesse facendo malissimo all’inizio del campionato, è stato deciso di esonerare Giovanni Cornacchini per affidare la panchina a Vincenzo Vivarini, che domenica scorsa ha schiantato la Cavese riprendendo la marcia e volendo confermare di essere un lusso per questa categoria. Il problema di oggi è che la Ternana sta volando: fermamente intenzionata a cancellare la deludente stagione passata, la squadra umbra ha allungato in testa alla classifica vincendo il big match contro il Catania, ha dimostrato di fare sul serio e arriva in Puglia con la ferma intenzione di prendersi altri tre punti. Ci aspetta un bello spettacolo nella diretta di Bari Ternana: vediamo intanto come le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco analizzandone le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Ternana non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: come sempre dunque bisognerà affidarsi al portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione delle partite di Serie C (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al servizio oppure acquistare il singolo evento di settimana in settimana, solitamente ad un prezzo fissato al termine dell’anno.

PROBABILI FORMAZIONI BARI TERNANA

Vivarini punta sempre sul 3-5-2 per Bari Ternana, con Atenucci e Simeri che formano il tandem offensivo: sulle corsie laterali cercano spazio Kupisz e Neglia ma solo uno dei due potrebbe essere titolare, in mezzo invece scalpita Schiavone che può sostituire Bianco o Scavone, con Hamili che invece verrebbe confermato davanti alla difesa. Nel reparto difensivo vedremo Sabbione, Di Cesare e Perrotta: saranno loro tre a posizionarsi davanti al portiere Marfella. Solito rombo per Fabio Gallo, che manda Furlan sulla trequarti a supportare Ferrante e Partipilo; oggi però potrebbe toccare anche a uno tra Vantaggiato, Marilungo e Torromino o magari due di loro. Sicuramente si cambierà in mezzo dove è squalificato Palumbo: dunque ecco Marino Defendi o Damian al lato del regista Paghera, dall’altra parte agirà Salzano mentre in difesa dovrebbero essere confermate le scelte di domenica scorsa, dunque con Parodi e capitan Mammarella a presidiare le corsie esterne mentre Suagher e Bergamelli saranno i due difensori centrali, con Iannarilli che ovviamente difenderà i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai è tra quelle che hanno fornito le quote per Bari Ternana: i galletti sono favoriti, ma i rossoverdi si difendono in una situazione decisamente equilibrata visto che il segno 1 per la vittoria interna vale 2,20 volte la somma messa sul piatto, mentre per il segno 2 che identifica il successo umbro il guadagno corrisponderebbe a 3,30 volte quanto investito. L’eventualità del pareggio, regolata ovviamente dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita pari a 3,10 volte quello che avrete puntato con questo bookmaker.



