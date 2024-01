DIRETTA/ Bari Ternana video streaming tv: equilibrio clamoroso nella storia (Serie B, 13 gennaio 2024)

DIRETTA BARI TERNANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Bari Ternana sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti giocati tra queste due squadre. Il bilancio di questo incontro presenta diverse partite giocate. Stando ai precedenti si evidenzia un perfetto equilibrio nelle 48. 16 vittorie per il Bari che risultano essere lo stesso numero dei successi della Ternana ed i risultati di pareggio. Il miglior marcatore della sfida risulta essere Sileno Passalacqua con quattro reti all’attivo.

Segue a quota tre l’ex attaccante del Bari Vincenzo Santoruvo con Cristian Galano. Infine con tre reti l’attuale calciatore del Parma Anthony Partipilo. La prima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 29 settembre con il risultato di 1-1. La partita con il risultato più netto tra queste formazioni risulta essere quella dell’uno Marzo 2016 con vittoria del Bari per 4-0. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è quella della gara di andata, terminata con il risultato di 0-0 con poche emozioni e zero gol. (Marco Genduso)

BARI TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Bari Ternana, in diretta sabato 13 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la ventesima giornata di Serie B. La squadra pugliese si trova in una situazione di grave ritardo rispetto alle posizioni che ambisce a occupare, ma dispone ancora di qualche possibilità di accedere ai play off. A condizione che la formazione guidata da Marino inverta il trend delle ultime cinque giornate, in cui ha ottenuto solamente 5 punti in 5 partite, con l’ultimo pareggio in casa con la Samp arrivato prima della sosta.

D’altra parte, gli umbri stanno cercando di uscire da una difficile situazione che li vede ancora in lotta per la salvezza, attestandosi al terz’ultimo posto con 18 punti, a soli due punti dai play out. Il rendimento nelle ultime cinque partite è stato positivo, con il conseguimento di 10 punti, un’inversione di tendenza che la Ternana ha portato avanti reagendo anche alla sconfitta di Parma, pareggiando in casa col Pisa nell’ultima sfida disputata prima della sosta di Capodanno.

PROBABILI FORMAZIONI BARI TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Bari Ternana, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Pasquale Marino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Brenno, Matino, Di Cesare, Vicari, Frabotta, Edjouma, Benali, Maita, Ismail, Nasti, Sibili. Risponderà la Ternana allenata da Roberto Breda con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Iannarilli, Diakitè, Sorensen, Lucchesi, Casasola, Celli, Labojko, Luperini, Falletti, Di Stefano, Raimondo.

BARI TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











