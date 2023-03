Diretta Bari Venezia/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie B)

DIRETTA BARI VENEZIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Bari Venezia, in diretta naturalmente dallo stadio San Nicola del capoluogo pugliese, sarà una delle sette partite della ventisettesima giornata di Serie B (che si disputa in turno infrasettimanale) in programma con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 28 febbraio 2023. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Bari Venezia ci offrirà motivazioni diverse ma molto significative per entrambe le formazioni, dal momento che il Bari con 43 punti insegue la promozione in Serie A (possibilmente senza passare dai playoff), mentre il Venezia con i suoi 29 punti deve pensare innanzitutto a mantenere la categoria nella sempre difficile lotta salvezza in Serie B.

Diretta/ Venezia Cagliari (risultato finale 0-0): espulso Hristov!

Nella scorsa giornata il Bari ha firmato un importante colpo esterno andando a vincere per 0-2 a Brescia e ha così rafforzato anche la propria candidatura per (almeno) il secondo posto che vorrebbe dire promozione immediata alla fine della stagione regolare, mentre il Venezia ha ottenuto un buon pareggio contro il Cagliari, ma non riesce ad uscire da una pericolosa mediocrità che ancora mette a rischio i lagunari. La posta in palio sarebbe quindi preziosa per entrambe e di conseguenza siamo curiosi di scoprire che cosa succederà stasera al San Nicola, nella diretta di Bari Venezia…

Diretta/ Brescia Bari (risultato finale 0-2): la chiude Scheidler nel recupero

BARI VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Venezia sarà trasmessa per gli abbonati sulla televisione satellitare sul canale Sky Sport 253. Come sempre nel campionato cadetto, ci sarà però anche la tripla possibilità della diretta streaming video di Bari Venezia, che sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite i servizi garantiti da Sky Go, oppure anche dalle piattaforme di DAZN e HelbizLive.

PROBABILI FORMAZIONI BARI VENEZIA

Parliamo adesso delle probabili formazioni per la diretta di Bari Venezia. Michele Mignani, allenatore dei padroni di casa pugliesi, potrebbe scegliere il modulo 4-3-1-2 con Caprile in porta, protetto dalla difesa a quattro con Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta da destra a sinistra; ecco poi a centrocampo il terzetto formato da Maita, Maiello e Benedetto, mentre il numero 10 Botta dovrebbe essere il trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Antenucci e Cheddira.

Diretta/ Bari Cagliari (risultato finale 1-1) video tv: Antenucci allo scadere!

La risposta degli ospiti del Venezia allenati da mister Paolo Vanoli dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2, che potrebbe prevedere questi possibili undici titolari: Joronen in porta protetto dalla difesa a tre formata da Ceppitelli, Svoboda e Carboni; nella folta linea a cinque del centrocampo del Venezia invece i titolari potrebbero essere Candela, Ellertsson, Busio, Jajalo e Zampano; infine indichiamo in Pohjanpalo e Pierini i due favoriti per le maglie da titolari nell’attacco lagunare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Bari Venezia. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,15 per il successo del Bari, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Venezia il segno 2 varrebbe 3,50 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 3,30 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA