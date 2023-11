DIRETTA/ Bari Venezia (risultato finale 0-3): lagunari in vetta! (Serie B, 25 novembre 2023)

DIRETTA BARI VENEZIA (RISULTATO 0-3): TRIS DI DEMBELE

Nel Venezia Johnsen lascia il campo ad Olivieri. Il Bari prova a rendersi pericoloso: sponda di petto di Nasti per Sibilli, che tenta di calciare direttamente verso la porta ma il suo tentativo finisce alto sopra la traversa. Poi girandola di sostituzioni da ambo le parti e forze fresche che aumentano il vigore del match. Al 35′ pericolosa la squadra di Marino: Achik riprova il cross nella zona di Nasti, che di testa non riesce a concludere trovando una nuova deviazione decisiva della difesa ospite.

Nel momento di massima pressione pugliese ecco il raddoppio del Venezia: Tessmann batte Brenno dopo una ripartenza siglando il secondo gol veneto da fuori area. Nei cinque minuti di recupero i lagunari chiudono i conti con Dembele, che sfrutta un assist di Tessmann battendo Brenno con il destro. Prima gioia in Serie B per il giovane giocatore. Tre punti d’oro per il Venezia, ora in testa alla graduatoria. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA BARI VENEZIA (RISULTATO 0-1): SPINGONO I GALLETTI

Un cambio ad inizio ripresa: tra le fila del Bari esce Aramu, entra Achik. Al 5′ conclusione dal limite dopo un’azione molto concreta dei pugliesi ma il tentativo del centrocampista Ricci finisce alto. Al 10′ il portiere del Bari nega il raddoppio al Venezia, che si divora il raddoppio con Candela.

I Galletti si riaffacciano in avanti al quarto d’ora: Sibilli prova il mancino, trovando la deviazione di Altare che allunga in calcio d’angolo. Poi ci prova Nasti: dopo un controllo di petto l’attaccante scuola Milan prova a girare con il mancino, conclusione imprecisa. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA BARI VENEZIA (RISULTATO 0-1): PIERINI IN GOL

Al 23′ torna a rendersi pericoloso il Venezia: conclusione dalla distanza di Johnsen deviata in modo provvidenziale da un difensore del Bari, solo corner per gli ospiti. Due minuti più tardi risponde l’undici pugliese ma il tentativo di Koutsoupias viene fermato in due tempi dal portiere ospite Bertinato.

Alla mezz’ora il vantaggio del Venezia: azione straordinaria di Johnsen, che serve Zampano bravo a scaricare su Pierini. Il numero dieci con il sinistro non sbaglia, realizzando il vantaggio ospite, convalidato dopo il check del VAR. A pochi minuti dall’intervallo Galletti vicini al pareggio con il mancino di Aramu che esce fuori di un soffio complice una deviazione. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA BARI VENEZIA (RISULTATO 0-0): JOHNSEN SPARA FUORI

Nessuna sorpresa nelle due formazioni: i Galletti si presentano con Brenno fra i pali, in difesa Pucino, Di Cesare e Vicari. A centrocampo Benali e Koutsoupias, con Dorval e Ricci sulle corsie. Sulla trequarti Sibilli a supporto di Nasti e Diaw. Il Venezia di Paolo Vanoli risponde con Bertinato fra i pali. Difesa composta da Candela, Altare, Sverko e Zampano. A centrocampo Busio, Tessmann e Ellertsson con Pierini, Gytkjaer e Johnsen nel tridente d’attacco.

Primo squillo del match dopo appena centoventi secondi: Johnsen riceve da Busio e prova la conclusione verso la porta, la palla finisce fuori di un soffio. Rischia molto l’undici lagunare qualche minuto più tardi: su un cross dalla destra il pallone finisce a Tessmann, che prova ad allontanare ma colpisce involontariamente la traversa della propria porta. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA BARI VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Bari Venezia evidenzia due formazioni che si trovano rispettivamente al decimo e secondo posto in classifica. Partendo dai padroni di casa, allenati da Pasquale Marino, hanno collezionato 18 punti in questo campionato. I gol fatti sono 15 mentre due in meno quelli subiti. Bari che necessita di un bomber, al momento il miglior marcatore risulterebbe essere Sibilli che però non gioca al centro dell’attacco, piuttosto preferisce allargarsi nel tentativo di trovare la migliore giocata per i compagni. In cerca di gol l’attaccante della nazionale Under 21 Marco Nasti.

Venezia che nel corso dell’ultima sfida di campionato giocata contro il Catanzaro ha visto tornare in rete il proprio capitano Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese è riuscito ad andare a segno anche in nazionale durante la sosta confermando il suo ottimo momento positivo. I punti collezionati dal Venezia sono 27, 2 in meno rispetto alla capolista Parma che sembrerebbe essere un treno infermabile. Una vittoria oggi per il Venezia potrebbe significare allontanarsi ulteriormente dal terzo posto rappresentato dal Palermo. (Marco Genduso)

BARI VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che mette l’una contro l’altra Bari Venezia presenta due formazioni che dal 2005 ad oggi si sono affrontate 5 volte. Nel 2005 ad avere la meglio il Venezia allo stadio Pierluigi Penzo, con il risultato di 1-0. Tra il 2006 e il 2016 nessuno scontro giocato tra queste due formazioni che tornano l’una contro l’altra solamente nel 2017 con il successo lo stadio San Nicola di Bari con il risultato di 0-2.

Ad andare in gol Bentivoglio e Zigoni. Gara di ritorno che sorrise nuovamente al Venezia che questa volta si impose grazie ai tre gol realizzati nel primo tempo da Leo Stulac e una doppietta di Giacomo Litteri. Per il Bari in rete firmata dal difensore Sabelli. Le ultime due sfide hanno portato come vincitore il Bari. Gara di andata dallo scorso campionato terminata con i gol di Antenucci e Cheddira e ritorno con vittoria di misura dei pugliesi grazie alla rete firmata da Nicola Bellomo. (Marco Genduso)

SFIDA DAL SAPORE PARTICOLARE

Bari Venezia, in diretta sabato 25 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Si prospetta il pubblico delle grandi occasioni per un match che in passato ha segnato momenti importanti nella massima serie. Anche la sfida odierna, però, avrà un sapore particolare visto che i Galletti pugliesi, a quota diciotto punti in classifica, cercano un successo per rientrare con forza in zona play-off. In casa lagunare, invece, la graduatoria sorride dopo tre vittorie consecutive (ultima contro il Catanzaro) e un secondo posto con vista sulla vetta occupata dal Parma.

PROBABILI FORMAZIONI BARI VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Bari Venezia, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per i padroni di casa mister Pasquale Marino dovrà rinunciare all’infortunato Pucino mentre dovrebbe essere regolarmente in campo Acampora. Per gli ospiti, invece, nessuna defezione e solito 3-4-3 con Johnsen, Pohjanpalo e Pierini nel tridente offensivo.

BARI VENEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria biancorossa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo veneto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











