DIRETTA BARI VIBONESE/ Video streaming tv: il match si gioca oggi per la quarta volta

DIRETTA BARI VIBONESE: I TESTA A TESTA

Per la diretta della Serie C Bari Vibonese, attesa oggi per la 14^ giornata del campionato tocca ora andare a controllare anche lo storico che unisce i due club del girone C. Questo benchè pure i nostri riferimenti siano ben scarni. Dati alla mano oggi possiamo contare appena tre precedenti ufficiali occorsi tra i due club, registrati pure dal 2019 a oggi e sempre per il terzo campionato italiano.

Diretta/ Catania Vibonese (risultato finale 1-0): gli etnei resistono

Il bilancio che ne ricaviamo poi non è equilibrato, visto che emergono due pareggi e una sola vittoria del Bari: mai la Vibonese ha dunque ottenuto qui successo, ma chissà che oggi i rossoblù ottengano giusto riscatto. Va pure detto che l’ultimo testa a testa occorso tra i dei club risale alla stagione 2020-21 della Serie C: allora ben ricordiamo il pareggio a reti bianche occorso all’andata, come il successo in trasferta dei galletti, arrivato col risultato di 1-0 e con il gol di Antenucci. (Agg Michela Colombo)

Diretta/ Vibonese Monopoli (risultato finale 1-1) video tv: solo un pari al Razza

DIRETTA BARI VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Vibonese non sarà garantita, non essendo questa una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per la 14^ giornata di campionato. La Serie C è comunque visibile interamente su Eleven Sports, che da anni fornisce tutte le partite anche di Coppa Italia; dunque la visione in diretta streaming video sarà accessibile in abbonamento, oppure acquistando ogni volta il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato all’inizio della stagione.

BARI VIBONESE: GALLETTI PER IL RISCATTO!

Bari Vibonese, che sarà diretta dal signor Marco Ricci e si gioca alle ore 17:30 di domenica 14 novembre, è valida per la 14^ giornata nel campionato di Serie C 2021-2022: si tratta del testa-coda del girone C, perché i galletti sono primi in classifica mentre i calabresi condividono l’ultimo posto con la Fidelis Andria. La Vibonese ha anche giocato a metà settimana, perdendo il recupero di Catania e non riuscendo a staccare l’Andria; oggi per di più la questione si fa particolarmente complessa, visto che il Bari è una squadra costruita per la promozione senza passare dai playoff.

Diretta/ Juve Stabia Bari (risultato finale 1-0): Eusepi stende la capolista!

Un Bari che però deve riscattare la sconfitta sul campo della Juve Stabia, la seconda in stagione: le avversarie si sono avvicinate e chiaramente Michele Mignani sa bene di non poter tirare troppo la corda, perché va bene il +4 ma la corsa di testa rimane complessa e aperta a scenari a sorpresa. Intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Bari Vibonese; aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni che sono attese al match del San Nicola.

PROBABILI FORMAZIONI BARI VIBONESE

Mignani deve rinunciare a Gigliotti per Bari Vibonese: in mezzo alla difesa dovrebbe allora esserci Celiento che farà coppia con Terranova, come sempre Frattali andrà in porta e sulle corsie laterali potrebbero giocare Belli e Mazzotta, per naturale alternanza con Pucino e Giacomo Ricci. Allo stesso modo in mezzo al campo la candidatura è quella di Davide Di Gennaro, che può sostituire Raffaele Bianco: Scavone e Mallamo sono in competizione con D’Errico per le mezzali, davanti invece avremo Rubén Botta o Marras da trequartisti, poi Antenucci-Simeri in ballottaggio con Citro-Cheddira.

Gaetano D’Agostino punta invece su un 3-5-2- nel quale Marson sarà protetto da Mahrous, Risaliti e Vergara; sulle fasce Ciotti o Senesi per la destra e Mauceri per la sinistra, nel settore nevralgico invece Gelonese dovrebbe tornare titolare ed eventualmente al posto di Basso, con la conferma di Tumbarello e Cattaneo che completerebbero il reparto. Davanti, Golfo e Sorrentino non sono certi di partire titolari: a giocarsela infatti sono anche Persano e Bara Ngom, soprattutto il primo potrebbe avere un’occasione al San Nicola.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bari Vibonese possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,30 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote un valore che ammonta a 5,00 volte la giocata mentre con il segno 2, su cui puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare 9,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA