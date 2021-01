Diretta Bari Virtus Francavilla/ Streaming video tv: derby al San Nicola (Serie C)

DIRETTA BARI VIRTUS FRANCAVILLA: GALLETTI FAVORITI

Bari Virtus Francavilla sarà diretta dal signor Valerio Maranesi e, alle ore 15:00 di domenica 24 gennaio, si gioca per la 20^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Interessante derby pugliese, tra due squadre che in generale stanno facendo bene ma che, qualora la stagione finisse oggi, non avrebbero centrato i loro obiettivi. I galletti se non altro avrebbero la possibilità di giocarsi la promozione attraverso i playoff, ma la Ternana rimane lontana 8 punti nonostante la vittoria di Bisceglie e l’anno scorso la post season si era risolta in una sconfitta in finale.

Proprio a giocare gli spareggi per la promozione punta la Virtus Francavilla, che attualmente è undicesima e dunque sarebbe tagliata fuori; i biancazzurri tuttavia hanno appena festeggiato una vittoria preziosa e di grande prestigio, imponendosi sul campo del Palermo e dunque tornando a correre verso un traguardo ampiamente alla portata. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Bari Virtus Francavilla; mentre aspettiamo che le due squadre scendano in campo proviamo a valutare in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BARI VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Virtus Francavilla sarà trasmessa sulla televisione satellitare, e dunque gli abbonati all’emittente potranno accedervi dal canale Sky Sport 254; tuttavia, l’appuntamento classico per seguire questa partita resta sul portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutto il programma del campionato con il suo servizio di diretta streaming video. Per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al sito, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI BARI VIRTUS FRANCAVILLA

Gaetano Auteri può permettersi il turnover in Bari Virtus Francavilla: in difesa comunque Sabbione, Marco Perrotta e Minelli restano favoriti per proteggere Frattali, a centrocampo potremmo invece vedere Lollo o Hamlili prendere il posto di Raffaele Bianco o De Risio, a destra può tornare Matteo Ciofani mentre a sinistra Corsinelli insidia la maglia di D’Orazio. Nel tridente offensivo poi le scelte sono varie: Simeri, Candellone, Citro e Montalto sono tutti candidati a far riposare Antenucci, uno di loro può spostarsi sull’esterno in luogo di Marras o D’Ursi. Nel 3-5-2 di Bruno Trocini Crispino avrà davanti a sé una linea con Domenico Franco e Di Cosmo (o Castorani) a supporto del regista Tchetchoua, sugli esterni viaggiano verso la conferma sia Giannotti che Nunzella mentre altri candidati per la mediana sono Mastropietro e Zenuni. Questi due comunque potrebbero anche giocare nel reparto avanzato: Ciccone e Federico Vázquez restano in vantaggio ma l’allenatore potrebbe provare a mischiare le carte in vista del derby.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bari Virtus Francavilla possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di intascare una vincita pari a 1,45 volte quanto puntato, per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo ad un guadagno che ammonta a 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la cifra ammonterebbe a 7,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.



