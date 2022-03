Diretta/ Bari Virtus Francavilla (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby!

DIRETTA BARI VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il derby pugliese Bari Virtus Francavilla sta per cominciare, scopriamo però adesso come arrivano le due formazioni a questa partita per la trentesima giornata del campionato di Serie C 2021-2022. Il Bari è reduce dal pareggio per 2-2 nella trasferta di Foggia, mentre la Virtus Francavilla nell’ultima giornata ha conquistato i tre punti superando in casa il Palermo per 2-1. Il Bari vanta ad oggi il miglior attacco del girone con 49 reti all’attivo. Nelle gare in casa i pugliesi hanno conquistato nove vittorie, tre pareggi e due sconfitte con 30 gol segnati e 15 subiti.

La Virtus Francavilla, invece, in trasferta ha ottenuto finora quattro vittorie, tre pareggi e sette sconfitte segnando complessivamente 9 gole e subendone 13. Adesso però non è più il tempo per numeri, ipotesi e parole: si scende in campo, siamo spazio ai protagonisti che ci faranno divertire in Bari Virtus Francavilla!

DIRETTA BARI VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Virtus Francavilla è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

I TESTA A TESTA

La diretta di Bari Virtus Francavilla si è giocata al San Nicola in altre due occasioni prima di oggi. In entrambe le sfide hanno vinto i biancorossi, riuscendo anche a convincere. Si tratta di una sfida decisamente giovane con il primissimo match a Bari disputato il due febbraio del 2020, una gara terminata col risultato finale di 2-0. I padroni di casa misero le cose in chiaro fin da subito, siglando un gol su calcio di rigore al minuto 26 con Antenucci. Nella ripresa gli ospiti provarono a smuovere le acque con due cambi, ma Ciofani al minuto 50 metteva il sigillo definitivo. L’altro match è un 4-1 del gennaio 2021. La partita anche in quel caso fu sbloccata nella seconda metà del primo tempo da Antenucci ma con Castorani che trovava il pari due giri di orologio dopo. I galletti tornavano avanti alla fine del primo tempo grazie a un calcio di rigore realizzato da Marras. Nella ripresa rendevano il risultato più rotondo ancora Marras e Antenucci entrambi dunque autori di una doppietta. All’andata a campi invertiti la sfida è terminata 3-0. Come andrà oggi il match? (Matteo Fantozzi)

DIRETTA BARI VIRTUS FRANCAVILLA: GRANDE MATCH!

Bari Virtus Francavilla, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio San Nicola di Bari sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Derby promozione e sfida di prestigio per la Virtus Francavilla che affronta il Bari da terza in classifica, a 6 lunghezze di distanza dalla capolista dopo le vittorie contro Fidelis Andria e Palermo. Per la squadra di Taurino, grande rivelazione in campionato, una vittoria al San Nicola rappresenterebbe un terremoto per tutto il girone C.

Ne è consapevole anche il Bari che dopo l’ultimo pareggio a Foggia ha visto ridursi a 4 lunghezze il vantaggio contro il Catanzaro secondo e un nuovo passo falso potrebbe rimettere di prepotenza in carreggiata anche i calabresi nella corsa per la Serie B diretta. All’andata la Virtus Francavilla ha trionfato 3-0 nel derby col Bari, Ekuban, Caporale e Ventola i marcatori della storica vittoria. Il 24 gennaio 2021 poker del Bari alla Virtus, 4-1 il risultato finale nell’ultimo precedente allo stadio San Nicola.

PROBABILI FORMAZIONI BARI VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Bari Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Belli, Celiento, Terranova, Mazzota; Mallamo, Maiello, Maita; Scavone; Antenucci, Cheddira. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Taurino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Mastropietro, Tchetchoua, Ingrosso; Maiorino, Perez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Virtus Francavilla ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.



