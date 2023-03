Diretta/ Basaksehir Gent streaming video tv: si riparte da un pareggio!

DIRETTA BASAKSEHIR GENT: TURCHI FAVORITI

Basaksehir Gent, in diretta alle ore 18.00 di mercoledì 15 marzo 2023 allo stadio “Basaksehir Fatih Terim” di Istanbul, è una gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Si parte da una situazione di parità: la partita d’andata è finita 1-1, condizionata da un terreno di gioco al limite della praticabilità. I turchi avranno il vantaggio del fattore campo ma non sembrano stare benissimo visto che domenica hanno perso in casa col Besiktas con un secco 0-2.

I belgi sembrano sicuramente in migliore salute, come dimostra il rotondo 2-6 rifilato in trasferta al malcapitato Zulte Waregem. Da ricordare che non c’è più la regola del peso diverso del gol in trasferta, per cui qualsiasi risultato di parità porterebbe alla disputa dei tempi supplementari.

BASAKSEHIR GENT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Basaksehir Gent sarà trasmessa sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Gent Basaksehir, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

BASAKSEHIR GENT: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Basaksehir Gent. Partiamo dalla formazione di casa di mister Emre Belozoglu che, per l’occasione, si affiderà a tante vecchie conoscenze del nostro calcio. Nel reparto difensivo, infatti, spazio all’ex Milan Duarte mentre in cabina di regia a centrocampo ci sarà Lucas Biglia, un recente passato nella Lazio. A guidare il reparto offensivo Stefano Okaka. La formazione ospite di mister Hein Vanhaezebrouck dovrebbe affidarsi al solito 3-4-1-2 con Piatkowski, Ngadeu e Torunarigha in difesa. Sarà, invece, Hong il supporto alle due punte Orban e Cuypers.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Basaksehir Gent. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.15, il pareggio è dato a 3.20 mentre la vittoria dei belgi paga 3.65 volte la posta. Al “Fatih Terim” non si aspettano tanti gol come dimostra la quota 2.20 per l’Over 2.5 e l’1.60 dell’Under 2.5.











