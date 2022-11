Diretta/ Basaksehir Hearts, streaming video tv: vietato sbagliare (Conference League)

DIRETTA BASAKSEHIR HEARTS: TURCHI SUPER FAVORITI!

Basaksehir Hearts, in diretta giovedì 3 novembre 2022 alle ore 16.30 presso lo Stadio Başakşehir Fatih Terim di Istanbul, sarà una gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Una sfida fondamentale per la formazione turca, in lotta con la Fiorentina per la vetta del gruppo.

Pronostici Conference League/ Quote e previsioni per le partite, 6^ giornata

Il Basaksehir occupa la vetta del girone con 10 punti, gli stessi della formazione di Vincenzo Italiano. L’undici turco, però, può contare sul vantaggio degli scontri diretti, ma serve una vittoria per avere la matematica certezza del passaggio agli ottavi di finale, senza per forza transitare dai sedicesimi. Gli Hearts, invece, non hanno più obiettivi: scozzesi a 6 punti in cinque gare, frutto di due vittorie e tre sconfitte.

Probabili formazioni RFS Fiorentina/ Quote, Cabral sarà il centravanti?

BASAKSEHIR HEARTS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Basaksehir Hearts sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Basaksehir Hearts, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR HEARTS

I due tecnici sono alle prese con i dubbi della vigilia, ma è tempo di tracciare le probabili formazioni del match. Iniziamo la nostra analisi dal Basaksehir, in campo con il solito 4-3-3, marchio di fabbrica di Emre: Sengezer, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Tekdemir, Turuc, Okaka, Chouiar. Passiamo adesso agli Hearts, schierati con un coperto 4-5-1: Gordon, Smith, Sibbick, Kingsley, Cochrane, Ginnelly, Grant, Kiomourtzoglou, Halliday, McKay, Shankland.

Diretta/ RFS Fiorentina, streaming video tv: viola per la vetta (Conference League)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’Istanbul Basaksehir è nettamente favorito per la vittoria finale secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Basaksehir Hearts grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria dei turchi è a 1,27, il pareggio è a 5,65, mentre il successo degli scozzesi paga 9,30 volte la posta. Secondo gli analisti sarà un match ricco di segnature: Under 2,5 a 2,40 e Over 2,5 a 1,50. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA