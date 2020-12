Diretta Basaksehir Lipsia/ Streaming video tv: anche i turchi vogliono gli ottavi!

DIRETTA BASAKSEHIR LIPSIA: TUTTO ANCORA IN GIOCO

Basaksehir Lipsia, partita che è in diretta dal Fatih Terim Stadyumu di Istanbul, si gioca alle ore 18:55 di mercoledì 2 dicembre: siamo nella quinta e penultima giornata del gruppo H di Champions League 2020-2021, ed è assolutamente tutto ancora in gioco per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi. Perdendo al Parco dei Principi settimana scorsa, il Lipsia è stato raggiunto dal Psg a quota 6 punti e per la doppia sfida diretta gli è alle spalle, i transalpini però giocheranno a Old Trafford contro il Manchester United e dunque per la squadra della Red Bull c’è la straordinaria occasione di riprendersi il vantaggio e poi la qualificazione con un solo punto contro i Red Devils. I turchi però sanno di poter ancora giocare un ruolo importante, perché nonostante il netto ko in Inghilterra possono ancora recuperare sullo stesso Lipsia, magari girare la doppia sfida (all’andata avevano perso 2-0) per poi giocarsi tutto nell’ultima giornata contro il Psg; insomma, scenari del tutto aperti e dunque sarà interessante valutare come andranno le cose nella diretta di Basaksehir Lipsia, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche rapida valutazione circa le probabili formazioni.

BASAKSEHIR LIPSIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre, quando parliamo di partite di Champions League tra squadre straniere, la diretta tv di Basaksehir Lipsia sarà affidata ai canali della televisione satellitare: soltanto gli abbonati potranno dunque accedere al decoder e assistere alla partita che, in assenza di un televisore, sarà fruibile anche con il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR LIPSIA

Per Basaksehir Lipsia Okan Buruk si affida al tradizionale 4-2-3-1: in porta c’è Volkan Babacan, davanti a lui l’esperto Skrtel fa coppia con Epureanu mentre sulle fasce laterali dovremmo vedere Rafael e Bolingoli, senza troppe sorprese. In mediana potrebbe cambiare qualcosa, con Ozcan e Kahveçi che sono favoriti per occupare il settore nevralgico sul terreno di gioco; Visca e Chadli i due possibili esterni, nella posizione di trequartista attenzione a Giuliano o in alternativa a Gulbrandsen, uno dei due accompagnerà l’azione di Demba Ba che ancora una volta giocherà come attaccante. Julian Nagelsmann può giocare con vari moduli: ha recuperato Halstenberg e con lui potrebbe tornare alla difesa a tre schierando al suo fianco Upamecano e Orban, con Gulacsi ovviamente tra i pali e una mediana nella quale insieme allo sloveno Kampl tornerebbe titolare Sabitzer. Sulle corsie laterali, sembrano certi del posto sia Mukiele che Angelino; davanti, i due trequartisti dovrebbero essere a tutti gli effetti Dani Olmo e Nkunku ma chiaramente può essere titolare anche lo svedese Forsberg, con Yussuf Poulsen che sarà il riferimento offensivo giocando come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo subito a leggere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Basaksehir Lipsia: il segno 1 che accompagna l’ipotesi della vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 7,00 volte quanto messo sul piatto, per contro l’eventualità del successo ospite (segno 2) porta in dote una vincita che corrisponde a 1,40 la vostra puntata. Il pareggio, per il quale bisognerà giocare sul segno X, ha un valore per cui la vincita ammonta a 5,00 volte l’importo che avrete pensato di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA