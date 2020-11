Diretta/ Basaksehir Manchester United (Champions League) streaming: turchi già fuori?

DIRETTA BASAKSEHIR MANCHESTER UNITED: GLI INGLESI CHIUDONO DISCORSO GIRONE?

Basaksehir Manchester United, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 18.55 presso il Basaksehir Fatih Terim Stadium di Istanbul, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Turchi già all’ultima chiamata, dopo le sconfitte subite contro Paris Saint Germain e Lipsia nel girone, sempre con il punteggio id 0-2. Il Basaksehir rischia con una nuova sconfitta di essere già fuori non solo nella corsa alla qualificazione, ma anche per quella al terzo posto che varrebbe la qualificazione in Europa League. Il Manchester United invece ha una grande occasione per compiere un altro passo avanti verso il primo posto nel girone. Dopo il colpaccio al Parco dei Principi i Red Devils hanno infatti travolto con una perentoria cinquina il Lipsia, con i tedeschi pure semifinalisti nella scorsa edizione di Champions conclusasi ad agosto. In Premier League il Manchester United ha visto interrompersi il suo momento positivo con la sconfitta interna contro l’Arsenal, la Champions potrà sicuramente infondere nuova fiducia al gruppo allenato da Solskjaer.

DIRETTA BASAKSEHIR MANCHESTER UNITED IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Basaksehir Manchester United sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni di Basaksehir Manchester United, sfida che andrà in scena presso il Basaksehir Fatih Terim Stadium di Istanbul. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Okan Buruk con un 4-3-3: Mert Günok; Rafael, Škrtel, Epureanu, Bolingoli; Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir; Deniz Türüç, Višća, Demba Ba. Gli ospiti guidati in panchina da Ole Gunnar Solskjaer schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: De Gea; Tuanzebe, Maguire, Lindelöf; Wan-Bissaka, Fred, Van de Beek, Telles; Bruno Fernandes; Rashford, Martial.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Basaksehir Manchester United grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



