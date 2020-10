Diretta/ Basaksehir PSG (Champions League) streaming tv: sfida di lusso per i turchi

DIRETTA BASAKSEHIR PSG: PER I FRANCESI VIETATO UN ALTRO KO

Basaksehir PSG, diretta dallo svedese Andreas Ekberg , mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Serata di gala per i turchi che affrontano per la prima volta nella loro storia l’impegno della fase a gironi di Champions League. Contro il Lipsia, l’anno scorso semifinalista nella competizione, è arrivata una sconfitta per 2-0 all’esordio che fa capire come per il Basaksehir sarà difficile anche raggiungere il terzo posto per l’Europa League, ma per una squadra di Istanbul fuori dalla triade Besiktas-Fenerbahce-Galatasaray è già una grande impresa essere presente tra le migliori del continente. Dall’altra parte il Paris Saint Germain, dopo la finalissima di Champions persa ad agosto, ha ricominciato il suo cammino perdendo in casa contro il Manchester United: i francesi sono dunque già nella condizione di non poter sprecare assolutamente punti, nella Ligue 1 hanno calato un poker contro il Dijon che ha permesso loro di agganciare il Lille in testa alla classifica del massimo campionato francese.

DIRETTA BASAKSEHIR PSG IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Basaksehir PSG sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR PSG

Le probabili formazioni di Basaksehir PSG, sfida che andrà in scena presso il Basaksehir Fatih Terim Stadium di Istanbul. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Okan Buruk con un 4-1-4-1: Gunok, Mbompo, Epurreanu, Skertel, Caicala, Topal, Turuc, Kahveci, Rafael, Visca, Ba. Gli ospiti guidati in panchina da Thomas Tuchel schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Pereira, Guye’, Di Maria, Neymar, Mbappe’.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Basaksehir e PSG queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 13.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 6.75 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA