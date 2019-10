Diretta Basaksehir Wolfsberger/ Streaming video tv: in Turchia per l’Europa League

Basaksehir Wolfsberger, partita diretta dall’arbitro bosniaco Irfan Peljto, giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso il Fatih Terim Stadium, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Match che nel girone ha già il sapore dell’ultima spiaggia per i turchi, che hanno ottenuto un punto contro il Borussia Monchengladbach dopo aver perso in casa della Roma. Hanno stupito invece gli austriaci, matricola della competizione ma che, dopo il roboante 0-4 inflitto ai tedeschi al Borussia Park, hanno ottenuto anche un prezioso pareggio interno contro i giallorossi. Dopo il 2-1 interno al Goztepe il Basaksehir ha agganciato il Fenerbahce al terzo posto della Super Lig turca, ottenendo la sua terza vittoria consecutiva in campionato. In Austria il Wolfsberger ha pareggiato 1-1 sul campo del Rapid Vienna, tenendo a due punti di distanza i diretti avversari e mantenendo così il terzo posto in campionato, a 6 lunghezze di distanza dalla capolista Salisburgo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE BASAKSEHIR WOLFSBERG

Basaksehir Wolfsberger, giovedì 24 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv integrale ma gli abbonati Sky potranno collegarsi in esclusiva sul canale numero 205 del satellite, Sky Sport Collection, per vedere gol e azioni salienti in tempo reale nel contenitore Diretta Gol Europa League. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere Diretta Gol in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR WOLFSBERGER

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Basaksehir Wolfsberger, giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso il Fatih Terim Stadium, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. 4-3-3 per il Basaksehir allenato dal turco Buruk, in campo con: Gunok, Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy, Kahveci, Tekdemir, Aleksic, Visca, Crivelli, Gulbrandsen. Risponderà il Wolfsberger allenato dall’austriaco Struber con un 4-3-3: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Llendl, Weissman, Niangbo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia di scommesse Snai nella sfida di Europa League tra Basaksehir e Wolfsberger concede i favori del pronostico alla formazione di casa. La quota per l’affermazione interna viene proposta a 1.92, l’eventuale pareggio viene quotato 3.65 mentre la quota per il successo fuori casa viene fissata a 3.75. Per chi scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nella partita, quota per l’over 2.5 fissata a 1.95, quota per l’under 2.5 proposta a 1.77.



© RIPRODUZIONE RISERVATA