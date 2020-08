Diretta Basilea Eintracht/ Streaming video tv: svizzeri al sicuro? (Europa League)

Basilea Eintracht Francoforte, in diretta dallo stadio Sankt Jakob Park della città elvetica alle ore 21.00 di questa sera, giovedì 6 agosto 2020, si gioca per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La competizione torna protagonista dopo la sosta forzata di cinque mesi dovuta naturalmente all’emergenza Coronavirus: completati i campionati nazionali, ora c’è spazio per le Coppe europee in un mese di agosto anomalo ma molto intenso. Per presentare la diretta di Basilea Eintracht Francoforte bisogna dunque ricordare che nella partita d’andata, giocata l’ormai lontano 12 marzo scorso, gli svizzeri erano andati a vincere in Germania con uno 0-3 che non dovrebbe lasciare dubbi sulla sorte della qualificazione, ben indirizzata in favore del Basilea dai gol di Campo al 27′, Bua al 73′ e Frei al minuto 85. Solo per la precisione annotiamo che con un equivalente successo dell’Eintracht Francoforte per 0-3 si andrebbe ai tempi supplementari, mentre i tedeschi avanzeranno già al 90′ solo con un successo con tre gol di scarto ma segnandone almeno quattro, oppure vincendo con almeno quattro gol di scarto. Di fatto, salvo clamorose sorprese per il Basilea sarà un ritorno soft in Europa League in vista della Final Eight in Germania.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BASILEA EINTRACHT

La diretta tv di Basilea Eintracht Francoforte sarà garantita sui canali di Sky, che detiene i diritti per l’Europa League. Di conseguenza, per gli abbonati alla televisione satellitare possiamo ricordare che sarà messa a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA EINTRACHT

Presentando anche le probabili formazioni di Basilea Eintracht Francoforte, utilizziamo come modello le scelte dei due allenatori per la partita d’andata, anche se da allora sono passati quasi cinque mesi e la situazione è cambiata sotto moltissimi punti di vista. Modulo 4-2-3-1 per il Basilea, che aveva schierato Omlin in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Widmer, Comert, Alderete e Riveros; ecco poi in mediana la coppia formata da Frei e Taulant Xhaka, mentre sulla trequarti avevano agito Stocker, Campo e Petretta in appoggio alla prima punta Arthur Cabral. L’Eintracht Francoforte aveva invece proposto un 4-1-4-1 che però non aveva affatto funzionato: Trapp in porta; in difesa da destra a sinistra Touré, Abraham, Hinteregger e N’Dicka; come regista basso era stato titolare Hasebe, ecco poi qualche metro più avanti Kamada, Rode, Sow e Kostic in appoggio alla prima punta, l’ex milanista André Silva.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo a Basilea Eintracht Francoforte anche sotto il profilo del pronostico e delle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita di Europa League. Il segno 1 è leggermente favorito ed è proposto a 2,50; si sale poi di pochissimo fino a quota 2,60 in caso di segno 2 per il successo esterno dell’Eintracht, ma l’ipotesi più remunerativa è il pareggio. Si arriva infatti a quota 3,65 in caso di segno X per chi avrà creduto nella divisione della posta.



