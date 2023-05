DIRETTA/ Basilea Fiorentina video streaming tv: il sogno finale dopo 33 anni

DIRETTA BASILEA FIORENTINA: LA STORIA

Mentre aspettiamo la diretta di Basilea Fiorentina possiamo parlare della storia di questa partita: i viola sono arrivati ad una semifinale europea e finalmente hanno la possibilità di tornare in finale. Cosa che non succede dai tempi della Coppa Uefa: era il 1990, l’Italia del calcio dominava in Europa e la Fiorentina si era giocata una finale contro la Juventus, perdendo 3-1 all’andata e poi dovendo giocare il ritorno sul neutro di Avellino (0-0). Era l’ultimo ballo viola di Roberto Baggio, già venduto proprio alla Juventus; 18 anni più tardi a sfiorare la finale di Coppa Uefa è stato Cesare Prandelli, che in un bellissimo ciclo con la Fiorentina aveva portato la squadra a sfidare i Glasgow Rangers venendo però eliminato.

Adesso la Fiorentina è sotto la guida di Vincenzo Italiano: dopo una stagione di transizione, terminata in maniera deludente, i viola sono riusciti a qualificarsi per la finale di Coppa Italia (sfideranno l’Inter) e sono appunto in semifinale di Conference League, sarà molto interessante scoprire se anche in campo internazionale la Fiorentina riuscirà a regalarsi la partita per il titolo che sarebbe davvero un grande traguardo… (agg. di Claudio Franceschini)

BASILEA FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Basilea Fiorentina sarà trasmessa sui canali di Sky Sport (Sky Sport Calcio numero 202 e Sky Sport numero 254), dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Basilea Fiorentina grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite di Conference League.

VIOLA FAVORITI!

Basilea Fiorentina, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21.00 presso il St. Jakob Park di Basilea, sarà una sfida valida per la semifinale di ritorno di Conference League. Dopo una lunghissima stagione europea i Viola cercano l’impresa per approdare in finale, dopo la sconfitta dell’andata subita al 92′ che ha sicuramente complicato i piani della squadra allenata da Vincenzo Italiana, ora bisognosa di una vittoria di misura per supplementari e rigori e di due gol di scarto a favore per passare il turno.

In campionato la Fiorentina ha risposto battendo l’Udinese in casa mentre il Basilea è crollato subendo 6 reti in casa del San Gallo, dando evidentemente priorità all’avventura europea non essendo più in lotta per il titolo nel campionato elvetico. Il 26 novembre 2015 la Fiorentina ha pareggiato col punteggio di 2-2 l’ultimo precedente europeo in casa del Basilea e cercherà di evitare la quarta eliminazione a un passo dalla finale. Viola infatti ko in semifinale di Coppa delle Coppe nel 1997 contro il Barcellona, in Coppa UEFA contro i Rangers nel 2008 e in Europa League contro il Siviglia nel 2015.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Basilea Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio St. Jakob Park di Basilea. Per il Basilea, Heiko Vogel schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

BASILEA FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Basilea Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Basilea con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.

