DIRETTA/ Basilea Nizza (risultato 1-2) streaming video tv: Moffi doppietta!

DIRETTA BASILEA NIZZA (RISULTATO 1-2): MOFFI DUE VOLTE!

Ancora cartellino giallo per il Nizza; questa volta per Todibo che vale anche un calcio di rigore. Leggerezza difensiva del difensore francese che è andato con un’ancata a colpire il suo avversario che è andato giù. Dal dischetto si presenta Amdouni che batte Schmeichel calciando dall’altra parte e vantaggio svizzeri sulla formazio francese che non ha di certo impattato bene la partita.

Diretta/ Lech Poznan Fiorentina (risultato 1-1) streaming video tv: pari di Velde

Il Var non ha salvato la formazione ospite con la decisione del direttore di gara che è stata confermata. A terra Burger ed entra lo staff medico della formazione di casa; gioco fermo. Flipper in area di rigore con la sponda di Ramsey e gol con il mancino, al termine di una buonissima girata, con Moffi che pareggia l’incontro e fredda il portiere avversario. Super Moffi ancora che trova la rete del raddoppio per il sorpasso. Batte ancora il portiere con un gol bellissimo con una sforcbiciata spettacolare. Finisce il primo tempo con il risultato di 1-2 dopo 45 minuti di gioco. (Marco Genduso)

Diretta/ Anderlecht AZ Alkmaar (risultato 1-0) streaming video tv: Murillo di testa!

DIRETTA BASILEA NIZZA (RISULTATO 0-0): EQUILIBRIO!

Inizia la partita con i primi possessi di gioco e gestione della palla. Svizzeri che provano ad imporre il proprio gioco, sanno bene quanto sia fondamentale una vittoria oggi tra le mura amiche. Sono poche le emozioni nei primi minuti della partita. Si fa vedere Ramsey con una pallone messo in mezzo ma allontana la difesa senza troppi problemi. Basilea in ocntrollo in questi primi minuti di gioco con un netto possesso palla a favore degli svizzeri. Calcio d’angolo, il secondo. Il conteggio è di 1 corner per i padroni di casa; 2 per gli ospiti.

DIRETTA/ Gent West Ham (risultato finale 1-1): Cuypers risponde a Ings!

Primo cartellino giallo della partita che viene beccato dal classe 2004 Amraoui del Nizza. Sfida molto equilibrata con poche emozioni e nessun tiro netto di nota. Punizione di Xhaka, palla in mezzo, niente da fare. (Marco Genduso)

DIRETTA BASILEA NIZZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci pronti alla diretta di Basilea Nizza. La squadra svizzera è arrivata seconda nel suo girone di Conference League: ha timbrato comunque 11 punti, un buon bottino, perdendo in casa contro lo Slovan Bratislava ma anche andando a vincere due volte in trasferta. Nei playoff ha mostrato carattere: prima ha rimontato il Trabzonspor con un 2-0 al St. Jakob Park (in Turchia aveva perso 1-0), poi ha ritrovato lo Slovan Bratislava, ha ottenuto due pareggi e ha avuto la meglio ai rigori. Il Nizza è riuscito a vincere il suo girone, fatto non scontato perché è stato parecchio equilibrato.

Per i francesi sono arrivati 9 punti con appena due vittorie e un inatteso ko interno contro lo Slovacko, alla fine però missione compiuta e ottavi di finale conquistati senza dover passare dai playoff. Qui, l’insidia Sheriff Tiraspol è stata arginata con un 1-0 in Moldavia e poi la vittoria per 3-1 all’Allianz Riviera. Adesso questo quarto di finale di Conference League si annuncia parecchio equilibrato, si tratta di due squadre che più o meno partono alla pari e sarà molto interessante scoprire quello che succederà: la parola passa al terreno di gioco del St. Jakob Park, la diretta di Basilea Nizza sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

BASILEA NIZZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Basilea Nizza sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Lorenzo Del Papa. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

BASILEA NIZZA: FRANCESI FAVORITI

Basilea Nizza, in diretta alle ore 21.00 di giovedì 13 aprile 2023, è una gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. La squadra svizzera è reduce da un pareggio maturato in campionato contro lo Zurigo per 1-1. Le possibilità di ottenere l’accesso all’Europa ci sono visto che la seconda posizione, attualmente occupata dal Servette, è appena cinque punti sopra. Il Nizza, invece, nella Ligue 1 si trova a metà classifica, in nona posizione.

La zona europea non è irraggiungibile, visto che il distacco dal Lilla, attualmente ultima formazione a qualificarsi per una competizione internazionale, è di appena sette punti. I rossoneri vengono da una sconfitta ottenuta contro la prima della classe, ovvero il Psg per 0-2. I Francesco, in Conference League, hanno eliminato lo Sheriff Tiraspol, vincendo 1-0 all’andata e 3-1 nel match di ritorno.

BASILEA NIZZA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Basilea Nizza. Partiamo dalla formazione di casa che punterà sul rodato 4-2-3-1: tra i pali spazio a Hitz mentre la linea difensiva sarà composta da Lang, Pelmard, Lopez e l’ex Roma Calafiori. Burger e Xhaka agiranno a centrocampo con Augustin, Males e Kade a supporto dell’unica punta Fink. I francesi ospiti, invece, dovrebbero optare per un 3-5-2 con Schmeichel tra i pali e Todibo, Dante e Ndayishimiye nel pacchetto arretrato. Centrocampo folto con Mendy, Pepe, Ramsey, Boudaoui e Bard. Coppia offensiva composta da Thuram e Moffi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Basilea Nizza. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 3.30, il pareggio è dato a 2.65 mentre la vittoria ospite paga 2.15 volte la posta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA