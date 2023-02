DIRETTA/ Basilea Trabzonspor video streaming tv: in totale i precedenti sono tre

DIRETTA BASILEA TRABZONSPORT: I TESTA A TESTA

Abbiamo tre precedenti per la diretta di Basilea Trabzonspor: brevemente ricordiamo che settimana scorsa i turchi hanno vinto 1-0 l’andata del playoff di Conference League grazie al gol di Jens Stryger Larsen (ex Udinese) arrivato al 65’ minuto. Le altre due partite fanno riferimento alla fase a gironi di Europa League nel 2019-2020: in quel caso il Basilea era rimasto imbattuto: al St. Jakob Park aveva vinto 2-0 (si trattava del match di ritorno) con i gol arrivati grazie a Silvan Widmer (lui pure passato dalla squadra friulana) e Valentin Stocker, uno per tempo.

Risultati Conference League/ Diretta gol live score: c'è subito la Lazio, si gioca!

La sfida di andata invece si era conclusa con un bel pareggio: 2-2, curiosamente ancora Widmer ad aprire i conti con pareggio immediato di Abdulkadir Parmak, poi ribaltone del Trabzonspor al 78’ minuto con José Sosa, visto qualche tempo prima come regista del Milan. Due minuti più tardi però il Basilea aveva trovato il pareggio: il gol lo aveva segnato Noah Okafor, che oggi è l’attaccante del Salisburgo che stasera sfiderà la Roma nel ritorno dei playoff di Europa League. Possiamo dire dunque che ci sia anche un bel po’ di accenno all’Italia in questo testa a testa di Conference League… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Anderlecht Ludogorets (risultato 1-0) streaming video tv: sblocca Slimani!

BASILEA TRABZONSPORT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Basilea Trabzonspor non è una di quelle disponibili per questo turno di Conference League: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno ma ci sarà comunque la possibilità di seguire in diretta azioni salienti e gol nel contenitore Diretta Gol che offre aggiornamenti in tempo reale per tutti i match di Europa League e Conference League. Il canale Diretta Gol è visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito o tramite l’app Sky Go.

BASILEA TRABZONSPORT: SVIZZERI IN CERCA DELLA RIMONTA!

Basilea Trabzonspor, in diretta giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso il St. Jakob-Park di Basilea, sarà una gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. Dopo i primi 180 minuti tutto è ancora aperto, con la compagine ospite avanti nei pronostici.

DIRETTA/ Cluj Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: Casale, che rischio!

La gara d’andata ha visto prevalere il Trabzonspor per 1-0 grazie alla rete siglata dall’ex Udinese Stryger Larsen. Il Basilea necessita di una vittoria con due gol di scarto per accedere agli ottavi di finale di Conference League, mentre Gomez e compagni hanno due risultati su tre a disposizione. In caso di vittoria degli elvetici con una rete di scarto si andrà ai tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA TRABZONSPOR

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Basilea e Trabzonspor, andiamo a disvelare le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti. Partiamo dagli elvetici, schierati con il 4-2-3-1: Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Calafiori, Xhaka, Frei, Novoa Ramos, Burger, Kade, Zeqiri. Passiamo adesso ai rossoblu, anche Avci sceglie il 4-2-3-1: Cakir, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Elmali, Haspolat, Siopis, Omur, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Basilea Trabzonspor vedono leggermente avanti la formazione svizzera. Andiamo a conoscere i numeri del match attraverso Eurobet: la vittoria del Basilea è a 2,30, il pareggio è a 3,30, mentre il successo del Trabzonspor è a 2,90. Equilibrate le quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,87 e Over 2,5 a 1,85. Discorso leggermente diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,67 e 2,10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA