Diretta Baskonia Milano/ Streaming video tv: Olimpia per i playoff! (Eurolega)

DIRETTA BASKONIA MILANO: TRASFERTA FONDAMENTALE!

Baskonia Milano è in diretta dalla Buesa Arena, alle ore 19:00 di venerdì 26 marzo: nella 31^ giornata della regular season di basket Eurolega 2020-2021 l’Olimpia fa visita alla squadra di Vitoria, ed è una partita fondamentale perché potrebbe segnare l’ingresso nei playoff, per la prima volta da quando esiste il girone unico. Milano arriva dalla netta sconfitta contro il Barcellona: un ko interno nel quale ha segnato meno di 60 punti tirando malissimo e crollando in particolare nel secondo tempo, ma è una sconfitta che ci poteva stare visto che i blaugrana sono primi in classifica ed erano già certi della qualificazione.

Invece il Baskonia è attualmente nono, e spera di ridurre il margine dalla stessa Olimpia così da avere un’occasione; settimana scorsa è rimasto vivo con una incredibile rimonta a San Pietroburgo, ora si punta al grande salto di qualità e sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Baskonia Olimpia Milano, una partita delicata per entrambe le squadre aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche valutazione sui temi principali che ci verranno proposti.

DIRETTA BASKONIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Baskonia Milano, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione; ricordiamo però che la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati, fornisce tutte le partite di Eurolega tramite il suo servizio di diretta streaming video, e inoltre potrete consultare le informazioni utili sul sito ufficiale www.euroleague.net, trovandovi il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale ma anche le statistiche di squadre e giocatori impegnati nel torneo così come la classifica della regular season e altri contenuti.

DIRETTA BASKONIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Per introdurci a Baskonia Milano possiamo anche dire che all’andata i baschi avevano espugnato il Mediolanum Forum: questo non depone certamente a favore dell’Olimpia, che ha attualmente tre partite di margine e perdendo questa sera si troverebbe una pericolosa avversaria ancora in piena corsa, che sarebbe davanti in caso di arrivo a pari punti. Milano ha già sprecato una chance di qualificarsi aritmeticamente ai playoff; detto che sarebbe stato difficile per un complesso incrocio di risultati, il fatto che Ettore Messina potesse strappare il pass con quattro turni di anticipo la dice lunga sulla qualità dell’Eurolega che la sua squadra sta giocando, adesso serve il passo in più per arrivare ai quarti di finale e da lì vedere quello che accadrà. Il Baskonia come detto ha rimontato lo Zenit, ed è una vittoria che vale doppio visto che la corsa viene fatta proprio sui russi – almeno attualmente: peccato che non sia stata girata la differenza canestri e che lo Zenit abbia ancora una partita da recuperare, ma certamente coach Dusko Ivanovic ha fatto un bel passo avanti…



