Diretta Baskonia Milano/ Streaming video tv: trasferta ostica in Eurolega

DIRETTA BASKONIA MILANO: LA PARTITA DELLA SVOLTA?

Baskonia Milano, in diretta dalla Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz, nella regione spagnola dei Paesi Baschi, si gioca con palla a due alle ore 20.30 di stasera, giovedì 1 dicembre, per l’undicesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023. Trasferta sul campo del Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz dunque per l’EA7 Emporio Armani Milano, per l’Olimpia è un periodo piuttosto complicato nella competizione europea e quindi la diretta di Baskonia Milano deve essere sfruttata dagli uomini di coach Ettore Messina per cercare una svolta al loro cammino in Eurolega.

L’Olimpia Milano infatti è in grande difficoltà nella classifica della nuova Eurolega, che vede Milano con appena tre vittorie a fronte di ben sette sconfitte a causa di una striscia aperta di sei ko consecutivi, che hanno naturalmente spento la soddisfazione di un inizio che era stato buono, 3-1 dopo le prime quattro giornate. Il Baskonia viaggia invece all’insegna dell’equilibrio dopo le scorse dieci giornate, con cinque vittorie e naturalmente altrettante sconfitte. La posta in palio si annuncia quindi molto delicata nella diretta di Baskonia Milano…

BASKONIA MILANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Baskonia Milano viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Baskonia Milano senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA BASKONIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Baskonia Milano è importante per l’Olimpia, che non vince dal colpo in Germania contro il Bayern Monaco: nulla è compromesso, il cammino in Eurolega è talmente lungo che tutti vivono alti e bassi, anche perché le avversarie sono sempre di eccellente livello e se tu vivi un momento di difficoltà le sconfitte sono una eventualità che si realizza facilmente. Tuttavia, una striscia di sei ko consecutivi fa male e va interrotto al più presto. Il fatto di giocare lontano da Milano non è detto che sia un problema, infatti bisogna evidenziare che i successi dell’Olimpia in questa Eurolega 2022-2023 sono giunti finora tutti in partite giocate in trasferta.

Il fattore campo potrebbe incidere però se osservato dalla parte del Baskonia, che ha infatti ottenuto davanti al proprio pubblico quattro delle sue cinque vittorie stagionali: finoranei Paesi Baschi sono già caduti Zalgiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv, Stella Rossa e Partizan Belgrado, mentre solamente l’Olympiakos ha vinto a Vitoria. Naturalmente il Baskonia vuole costruire in casa il suo inseguimento ai playoff, ma d’altronde l’Olimpia deve spezzare al più presto la serie di sconfitte, siamo quindi davvero curiosi di scoprire l’esito della diretta di Baskonia Milano…











