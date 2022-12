Diretta Baskonia Virtus Bologna/ Streaming video tv: due squadre in forma (Eurolega)

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: PARTITA STORICA!

Baskonia Virtus Bologna si gioca in diretta dalla Fernando Buesa Arena, alle ore 20:30 di giovedì 22 dicembre: partita valida per la 15^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, dunque la terzultima del girone di andata. Ci arriva benissimo la Segafredo, che ha vinto entrambe le partite nel doppio turno della scorsa settimana: sfruttando il fattore campo le V nere hanno battuto Alba Berlino e Maccabi Tel Aviv, ma nonostante questo la classifica rimane ancora deficitaria (tredicesimo posto), per contro però questi 4 punti raggranellati in 72 ore ci dicono di come la Virtus Bologna sia concretamente in corsa per i playoff.

Si tratta poi di una Segafredo che ha saputo smaltire molto bene la batosta del Pireo e la prima sconfitta in campionato, cosa ancor più importante: a proposito di Serie A1, la vittoria centrata a Brescia ha rimesso la squadra al primo posto solitario in classifica e soprattutto ha portato in dote la qualificazione aritmetica alla Final Eight di Coppa Italia, con quattro giornate di anticipo. Adesso però si riparla di Eurolega, e dunque aspettando che la diretta di Baskonia Virtus Bologna prenda il via possiamo fare qualche utile ragionamento sui temi principali che possono emergere dal parquet della Fernando Buesa Arena.

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Baskonia Virtus Bologna viene trasmessa, come al solito quando parliamo delle partite di Eurolega delle nostre squadre (ma non solo), sulla televisione satellitare: in questo caso l’appuntamento è su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) con la possibilità di seguire il match, sempre per gli abbonati, anche in diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo infine che, come noto, sul portale ufficiale euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Baskonia Virtus Bologna bisogna dire che, se le V nere stanno bene, i baschi ancora di più: nel mese di dicembre Baskonia ha sempre vinto in Eurolega, quattro successi consecutivi tra cui i due maturati in tre giorni a Istanbul, battendo prima l’Anadolu Efes bicampione in carica e poi il Fenerbahçe capolista. Una squadra che sta maturando sempre più consapevolezza nei suoi mezzi, dopo qualche stagione in chiaroscuro; al momento i playoff arriverebbero con il sesto posto in classifica, ma va anche ricordato che questa è una società storica perché è di fatto la diretta emanazione del Tau Vitoria.

Una squadra che era solita frequentare le Final Four di Eurolega e che, nell’anno del grande scisma con la FIBA, aveva giocato una finale al meglio delle cinque partite (un unicum) proprio con la Virtus Bologna – che aveva vinto 3-2 – un evento che avevamo già ricordato. Adesso però bisogna chiaramente parlare di attualità, e queus bolsta ci dice che nella diretta di Baskonia Virtus Bologna si affrontano due squadre in grande forma; al momento la classifica è diversa ma come già detto la Segafredo ha tutte le possibilità di tornare in corsa per entrare nelle prime otto, le due vittorie di settimana scorsa (soprattutto quella contro il Maccabi, arrivata con una grande rimonta) ci raccontano esattamente questo e ora vedremo quello che succederà tra poche ore…











