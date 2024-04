DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: rieccoci dopo sette giorni! (Eurolega, 19 aprile 2024)

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: TESTA A TESTA

Curiosamente ci ritroviamo dopo una sola settimana a parlare della diretta di Baskonia Virtus Bologna, sebbene stavolta in Spagna. I precedenti recenti ci parlano di un notevole equilibrio, con due vittorie a testa fra la scorsa e l’attuale stagione di Eurolega. Non solo: il bilancio è 1-1 in entrambe le annate e siamo 1-1 anche su entrambi i campi, quindi l’equilibrio teorico non potrebbe essere più perfetto. Nella scorsa stagione 2022-2023 il fattore campo fu sempre rispettata, con vittoria per 90-79 del Baskonia in Spagna e per 88-83 della Virtus a Bologna, mentre nell’attuale torneo è successo l’esatto contrario, a causa di due vittorie in trasferta.

Il 14 dicembre scorso la partita d’andata vide un bel colpaccio in terra iberica per gli uomini del coach Luca Banchi, dal momento che la Virtus Bologna vinse per 81-91 in una prestazione che naturalmente adesso spera di ripetere, mentre appena sette giorni fa a Bologna fu il Baskonia a vincere per 91-95. Dal 2000 ad oggi a livello di Eurolega i precedenti complessivi sono quindici, con il Baskonia in leggero vantaggio, cioè 8-7. Sarebbe perfetto rimettere in equilibrio la statistica generale… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE IN DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E TV

Nessuna sorpresa per la fondamentale partita del secondo turno del play-in di Eurolega: la diretta tv di Baskonia Virtus Bologna sarà visibile come sempre sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma satellitare. La diretta streaming video del decisivo play-in da Vitoria sarà offerta pure tramite la piattaforma Dazn ai propri abbonati, oltre che dai servizi legati a Sky. Infine, per chi non dovesse avere alcun abbonamento, il sito ufficiale www.euroleaguebasketball.net/euroleague fornirà info in tempo reale sul match in terra iberica.

SERATA DECISIVA PER INSEGUIRE UN SOGNO!

Una notte per rendere realtà un sogno, oggi venerdì 19 aprile 2024 ci attende la diretta di Baskonia Virtus Bologna, partita la cui palla a due è fissata alle ore 20.30 è sarà valida per il secondo e decisivo turno del play-in di Eurolega, la grande novità di questa stagione nella massima competizione europea di basket. Ci sono intrecci decisamente curiosi che hanno portato a determinare l’accoppiamento per la sfida seccano la diretta di Baskonia Virtus Bologna alla Buesa Arena di Vitoria, cominciando dalla sfida nell’ultima giornata di stagione regolare che appena una settimana fa vide il Baskonia Vitoria-Gasteiz vincere in casa della Virtus Segafredo Bologna, per cui gli spagnoli chiusero all’ottavo e la V Nera invece al decimo posto.

Martedì il Baskonia ha perso malamente (113-85) il primo play-in contro il Maccabi Tel Aviv, che ha quindi garantito agli israeliani la qualificazione per i quarti di finale, ma nella sfida tra settimana e ottava anche la sconfitta ha una seconda chance. Per la Virtus Bologna era invece un match senza salvagente quello in casa dell’Anadolu Efes Istanbul, terminato però con un grande successo per 64-67, soprattutto grazie a una difesa fantastica. Così, curiosamente, sette giorni dopo rivivremo la diretta di Baskonia Virtus Bologna, anche se a campo inverso: venerdì scorso parlavamo di una sorta di spareggio, mentre stavolta lo è davvero, perché o si vince o si esce di scena…

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: TUTTO IN UNA NOTTE PER L’EUROLEGA

Ci sono allora numerose suggestioni che ci accompagnano verso la diretta di Baskonia Virtus Bologna. Sembra quasi una sfida di andata e ritorno, dal momento che sette giorni fa si erano affrontate in Emilia, però nel mentre qualcosa è cambiato. Venerdì scorso tutto sorrideva al Baskonia, che con il colpaccio a Bologna si prese l’ottavo posto relegando la Virtus in decima posizione a causa della pessima striscia di sette sconfitte consecutive che ha ridimensionato il cammino europeo degli uomini di coach Luca Banchi, a dir poco straordinario per diversi mesi nella prima parte di questa stagione.

Tuttavia, in seguito il Baskonia ha incassato una sconfitta davvero pesante contro il Maccabi Tel Aviv, mentre la Virtus Bologna si è ritrovata al momento giusto andando a vincere sul campo dell’Anadolu Efes, che per di più era una delle formazioni più in forma di tutta l’Eurolega nelle ultime settimane. Insomma, sarà forse un luogo comune, tuttavia ancora una volta abbiamo osservato una partita secca che ribalta i teorici rapporti di forza: la V Nera si augura di fare altrettanto stasera, perché gioca in trasferta contro una rivale che l’ha battuta a domicilio sette giorni fa, per cui sulla carta sarebbero favoriti gli spagnoli. Il verdetto però arriverà naturalmente dalla diretta di Baskonia Virtus Bologna…











