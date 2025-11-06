Diretta Baskonia Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la nona giornata di basket Eurolega.

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

In vista della diretta Baskonia Virtus Bologna bisogna dire che tra queste due squadre ci sono 18 precedenti nell’Eurolega moderna, con il quadro aperto proprio dalla stagione 2000-2001 che consegnò poi il titolo alle V nere con la storica serie già ricordata. Il bilancio è 9-9 e alcune di queste vittorie la squadra basca le ha centrate con Dusko Ivanovic come allenatore, perché il montenegrino in più occasioni si è seduto sulla panchina del Baskonia. La più recente e dolorosa, quella del 19 aprile 2024: Virtus Bologna eliminata nella seconda partita del play in, che avrebbe garantito l’accesso ai quarti di finale.

Diretta/ Varese Virtus Bologna (risultato finale 77-83): Niang da 17 punti! (Serie A basket, 4 novembre)

Quella sera alla Buesa Arena Markus Howard aveva segnato 28 punti pur tirando male (9/26), a decidere erano stati i 16 punti con 4/8, conditi da 7 rimbalzi, di Tadas Sedekerskis e la prova concreta di Matthew Costello autore di 19 punti tirando il 50%, compreso un sanguinosissimo (per gli avversari) 3/6 dalla lunga distanza. La Virtus Bologna si è già parzialmente vendicata vincendo entrambe le partite dell’ultima regular season, che però non sono servite per procedere in Eurolega; adesso si tratta di scoprire come andranno le cose questa sera e a tale proposito rivolgiamoci subito al parquet della Buesa Arena, dove la diretta Baskonia Virtus Bologna sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Trento Virtus Bologna (risultato finale 83-102): tripla cifra ospite! (basket A1, 1 novembre 2025)

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Siamo sempre sui canali di Sky Sport per la diretta tv di Baskonia Virtus Bologna, che avrà dunque la sua diretta streaming video su Sky Go oltre che su Now.

BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: NEI PAESI BASCHI!

La Buesa Arena ospita la diretta Baskonia Virtus Bologna, che alle ore 20:30 di giovedì 6 novembre 2025 si gioca per la nona giornata nel girone unico di basket Eurolega 2025-2026: per le V nere sarà incredibilmente la terza partita in sei giorni visto il turno infrasettimanale di campionato, e poi giocherà ancora nel weekend.

DIRETTA/ Bayern Virtus Bologna (risultato finale 86-70): cadono le V Nere! (oggi 30 ottobre 2025)

Un momento importante per Dusko Ivanovic, che in Eurolega ha bisogno di ritrovarsi: purtroppo, dopo la scintillante vittoria contro il Panathinaikos, la Virtus Bologna ha subito due sconfitte nel doppio turno di settimana scorsa, cadendo anche male sia contro lo Zalgiris Kaunas che contro il Bayern Monaco.

Rendimento opposto per il Baskonia, che era partito 0-6 ma ha battuto Dubai e Anadolu Efes: dunque attenzione ai baschi che potrebbero tornare a essere competitivi per un posto almeno nel play in, detto che siamo solo all’inizio e comunque la stessa Olidata ha per il momento un record al 50% di successi.

Comunque la diretta Baskonia Virtus Bologna rimane un bello snodo per vedere anche le capacità di reazione di una squadra che in Serie A1 ha vinto molto bene a Trento, ma che in Eurolega sa di dover fare molta più fatica settimana dopo settimana, ma anche di potersi ampiamente giocare le proprie carte.

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: PARTITA INCERTA

Con la diretta Baskonia Virtus Bologna entriamo anche un po’ nella storia dell’Eurolega, perché ogni volta che si incrociano queste due squadre viene sempre ricordato l’unico anno in cui questa competizione ebbe una finale con una serie al meglio delle cinque partite, in cui le V nere sconfissero 3-2 l’allora Tau Vitoria tra l’altro allenato da Dusko Ivanovic, che da queste parti è una sorta di eroe. Erano i tempi della grande frattura FIBA-Euroleague, uno scenario che non è molto lontano da quello di oggi in cui si parla di una commistione tra NBA ed Europa; al netto di questo, la partita di questa sera rimane sempre molto incerta.

Il Baskonia come detto appare in ripresa, in una competizione da 38 giornate di regular season non possono essere due vittorie consecutive a creare tutta la narrativa ma intanto i baschi queste gare le hanno vinte e si sono rimessi in carreggiata, mentre è giusto dire che la Virtus Bologna in questo momento sia una squadra ancora abbastanza diversa tra casa e trasferta, e anche alla Buesa Arena possa andare a soffrire. Valuteremo strada facendo, minuto per minuto, cosa succederà sul parquet nella speranza che le V nere possano tornare a casa con un’altra vittoria che le riporti ad avere un record positivo in questa Eurolega.