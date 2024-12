DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: IVANOVIC CONTRO IL SUO PASSATO!

Con la diretta Baskonia Virtus Bologna ci lanciamo verso la partita di giovedì 12 dicembre, in programma alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz: si gioca alle ore 20:30 per la 15^ giornata di basket Eurolega 2024-2025. La situazione della Virtus Bologna è compromessa? Presumibilmente sì: nella settimana con doppio impegno la Segafredo ha perso in casa contro l’Alba Berlino in overtime e questo ha portato alle dimissioni di Luca Banchi, in fretta e furia la società si è rivolta a Dusko Ivanovic che ha esordito con sconfitta contro la ex Stella Rossa, dunque altri due ko sul groppone e ultimo posto in classifica per una Virtus Bologna sempre più a fondo.

Attenzione tuttavia all’effetto Ivanovic, che si è rivelato in campionato: domenica infatti è arrivata la prima vittoria con il nuovo coach, nientemeno che contro Milano in trasferta, e considerato il momento che l’Olimpia sta vivendo in Eurolega possiamo dire che si tratti di un grande colpo per una squadra che sembrava aver perso la bussola e che adesso potrebbe realmente provare a scalare la classifica, anche se forse non arriverà all’obiettivo minimo. Intanto scopriremo quello che succederà nella diretta Baskonia Virtus Bologna, poi sapremo eventualmente qualcosa in più sulle ambizioni delle V nere a lungo termine.

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Baskonia Virtus Bologna in tv sarà ovviamente appannaggio della televisione satellitare, come tutte le partite di Eurolega delle nostre squadre: appuntamento per gli abbonati con la possibilità di selezionare la diretta Baskonia Virtus Bologna streaming video senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, in alternativa si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN per questa e le altre partite del torneo, poi ricordiamo anche che sul sito www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: IL PLAY IN È UN MIRAGGIO

Affrontando i temi della diretta Baskonia Virtus Bologna possiamo dire che anche la squadra basca non stia facendo troppo bene in Eurolega, il record è negativo (6-8) e il problema è che in questa stagione ci sono davvero tante formazioni che si stanno mantenendo in linea di galleggiamento, dunque arrivare al play in sarà difficile anche per un Baskonia che proprio l’anno scorso a quell’altezza del torneo aveva interrotto la corsa di una Virtus Bologna già in netto calo e che infatti aveva mancato la qualificazione ai playoff, che appariva decisamente alla portata solo qualche settimana prima e non era arrivata con grande delusione.

Per la Segafredo prendersi il play in di Eurolega quest’anno appare decisamente un miraggio: come abbiamo detto mancano ancora parecchie partite al termine della regular season e Ivanovic potrebbe sempre cambiare le carte in tavola, tuttavia è innegabile che adesso le distanze sono davvero ampie se è vero che, entrando nella 15^ giornata che è la terzultima di andata, la Virtus Bologna ha ben sei partite di ritardo dal decimo posto e soprattutto altre squadre davanti. Mai perdere la speranza e una vittoria sul parquet del Baskonia potrebbe fungere da trampolino di lancio, ma certamente le V nere dovranno affrontare la situazione passo per passo e valutare di volta in volta quali eventuali miglioramenti faranno.