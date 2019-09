Diretta Bayer Leverkusen Lokomotiv Mosca/ Streaming video tv: tedeschi favoriti

Bayer Leverkusen Lokomotiv Mosca, partita diretta dall’arbitro polacco Pawel Raczkowski, si gioca mercoledì 18 settembre alle ore 21.00 presso la BayArena e sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Le “Aspirine” padrone di casa tornano nella fase a gironi di Champions dopo la volata della scorsa stagione in Bundesliga che ha permesso loro di riacciuffare il quarto posto. Il Bayer ha disputato nel 2002 una finale di Champions persa a Glasgow contro il Real Madrid – in una stagione maledetta nella sua parte conclusiva – e proverà a lasciare un segno che in Europa non trova da tanto, nonostante abbia avuto qualche buona occasione. Seconda nello scorso campionato russo alle spalle dei campioni dello Zenit San Pietroburgo, la Lokomotiv Mosca torna nella fase a gironi di Champions League dopo 16 anni, dopo gli ottavi di finale raggiunti nel 2003. Un ritorno alla ribalta per i “ferrovieri” reduci da anni complicati anche in patria, dove negli ultimi anni hanno conquistato per 3 volte la Coppa di Russia, ma sono a digiuno del titolo del campionato dal 2004. La partita è valida per il girone D, quello in cui gioca anche la Juventus: dunque anche da questo punto di vista ci sarà interesse per quanto succederà in campo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bayer Leverkusen Lokomotiv Mosca, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN LOKOMOTIV MOSCA

Andiamo a gettare uno sguardo sulle probabili formazioni che scenderanno in campo in Bayer Leverkusen Lokomotiv Mosca, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-3-3 per il Bayer Leverkusen allenato dall’olandese Bosz che schiererà: Hradecky, Sven Bender, Tah, Lars Bender, Wendell, Aranguiz, Demirbay, Havertz, Bellarabi, Volland, Bailey. Risponderà la Lokomotiv Mosca guidata in panchina dal russo Semin con un 4-2-3-1: Guilherme, Ignatjev, Howedes, Corluka, Rybus, Barinov, Krychowiak, Zhemaletdinov, Miranchuk, Joao Mario, Smolov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo il bookmaker Snai, il Bayer Leverkusen è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Successo interno quotato 1.36, pareggio offerto a una quota di 4.75 ed affermazione esterna proposta a una quota di 8.50. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 1.72 per quanto riguarda l’over 2.5 e 2.10 per quanto concerne l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA