Diretta Bayer Leverkusen Newcastle streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Champions League.

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN NEWCASTLE (RISULTATO 2-2): FINE SECONDO TEMPO

Lewis Miley sostituisce Joelinton, il brasiliano esce per infortunio. Super pericolo in casa tedesca. Woltemade ha due possibilità di trovare la porta ma niente da fare. Prima con un colpo di testa e dopo, servito da Guimaraes, scarica un bolide centrale.

DIRETTA/ Marsiglia Newcastle (risultato finale 2-1): la spunta De Zerbi! (25 novembre 2025)

Ci prova anche Aleix Garcia con un tiro da fuori che però viene deviato in calcio d’angolo. Sorpasso Newcastle che continua ad attaccare e trova il gol del 1-2 con Miley, abile a saltare di testa con scioltezza sul cross di Gordon. Giallo Ramsdale, poi Tapsoba va vicinissimo al pareggio. Nel finale Grimaldo regala il pari ai suoi con un tiro in area di rigore dopo il passaggio filtrante. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Manchester City Leverkusen (risultato finale 0-2): Schick la chiude! (25 novembre 2025)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN NEWCASTLE (RISULTATO 1-1): SECONDO TEMPO

Ernest Poku viene ammonito per un intervento irregolare. Tiro di sinistro di Hall, Newcastle che va vicinissima al pareggio. Fallo di Flakken: rigore per Newcastle. Nick Woltemade ha saltato l’uomo ed è stato fermato in modo irregolare. Gordon non sbaglia e porta i suoi sul pari.

Pareggio meritato per gli inglesi che stavano cercando di attaccare sempre di più negli ultimi minuti. (Marco Genduso)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN NEWCASTLE (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Cartellino giallo per Thiaw che si becca il primo della partita. Grimaldo prova una delle sue solite giocate con un tiro di sinistro da fuori area. Sugli sviluppi di un calcio piazzato lo spagnolo ha provato ma non c’è riuscito. Si accende il Newcastle.

Video Benfica Leverkusen (0-1)/ Gol e highlights: basta la rete di Schick! (Champions League 5 novembre 2025)

Joelinton salta di testa e incorna bene ma non riesce a trovare la via della rete. Poco dopo è il turno del bomber tedesco Woltemade. L’ex Stoccarda fa girare il destro da fuori ma niente da fare: il tiro finisce in calcio d’angolo. Finisce il primo tempo della sfida, 1-0 Leverkusen. (Marco Genduso)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN NEWCASTLE (RISULTATO 1-0): PRIMO TEMPO

Al via la sfida tra Leverkusen e Newcastle. Comincia meglio la squadra inglese con il tentativo mancino da parte di Barnes. Si distende il portiere con una bella parata in tuffo. Si sblocca la partita con l’autogol di Bruno Guimaraes.

Harvey Barnes ci prova con un tiro di sinistro dalla destra dell’area parato ancora dal portiere. Resiste il vantaggio dei tedeschi con Guimaraes che ha provato subito a rispondere con un assist per Barnes. (Marco Genduso)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN NEWCASTLE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci sono precedenti per la diretta Bayer Leverkusen Newcastle? La risposta è sì, con anche un dato curioso: entrambi infatti sono terminati con il risultato di 3-1 in favore dei Magpies, giocati a otto giorni di distanza nel febbraio 2023 per il girone di Champions League. Il Leverkusen non era affatto lontano dalla storica finale di Glasgow persa contro il Real Madrid, il Newcastle però era in un periodo ottimo anche se meno scintillante di quello di fine anni Novanta; alla BayArena quattro gol nei primi 33 minuti, doppietta di Shola Ameobi cui aveva risposto França ma poi Lomana LuaLula aveva definitivamente chiuso i giochi.

Al St. James’ Park era salito in cattedra Alan Shearer, attesissimo: tre gol in poco più di mezz’ora tra il 5’ e il 36’ (il terzo su rigore), lasciando le briciole a un Bayer Leverkusen che sotto di due reti aveva sbagliato un rigore (parata di Shay Given su Oliver Neuville) e solo nel finale aveva accorciato le distanze con Marko Babic. Adesso il contesto per entrambe le squadre sembra essere diverso ma siamo certi che anche la partita di questa sera ci farà divertire, quindi senza indugiare oltre lasciamo che a farci compagnia siano le immagini dalla BayArena con la diretta Bayer Leverkusen Newcastle! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN NEWCASTLE STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

La diretta Bayer Leverkusen Newcastle sarà visibile su Sky Sport 257 per quanto riguarda la tv, è un match in abbonamento e questo vale anche per la diretta streaming video, che sarà garantita da Now.

BAYER LEVERKUSEN NEWCASTLE: PER COMPLETARE L’OPERA!

È molto intrigante l’imminente diretta Bayer Leverkusen Newcastle, partita che va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 10 dicembre nella sesta giornata di Champions League 2025-2026: due squadre che vogliono completare l’opera e prendersi i playoff ma sono ancora ampiamente in corsa per gli ottavi di finale.

Il Bayer Leverkusen è già lontano parente della squadra che nel 2023-2024 ha dominato la Bundesliga e raggiunto la finale di Europa League: ha cambiato tantissimo, quest’anno ha già esonerato l’allenatore ma attenzione, in Champions League arriva da due vittorie tra cui l’ultima ottenuta sul campo del Manchester City.

Dunque i tedeschi possono giocarsela, e del resto sono a un solo punto di distanza da un Newcastle che in questa stagione procede tra alti e bassi, anche in questa competizione perché dopo tre vittorie consecutive ha perso a Marsiglia dopo essere passato in vantaggio, mancando tre punti preziosissimi.

Adesso la diretta Bayer Leverkusen Newcastle assegna punti davvero pesanti, perché vincere significherebbe avere un piede e mezzo quantomeno nei playoff; sarà la BayArena a dirci cosa succederà, nel frattempo noi facciamo una rapida valutazione sulle probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN NEWCASTLE

Forse Kasper Hjulmand non ha ancora trovato la formazione ideale, e nella diretta Bayer Leverkusen Newcastle fa i conti con le scelte del suo predecessore sulle liste Uefa; nel 3-4-2-1 tedesco comunque Flekken viene protetto da Quansah, Tapsoba e Loic Badé, a centrocampo può tornare Andrich che se la gioca con Maza e Aleix Garcia, a destra Arthur o magari anche Nathan Tella con a sinistra Poku, out anche Grimaldo per infortunio, alle spalle delle due punte con Tillman dovrebbe operare il giovane Echeverri e infine Schick resta favorito su Kofane, in crescita, per l’attacco.

Eddie Howe invece si affida a un 4-3-3 non troppo diverso da quello che ha battuto il Brighton, con Ramsdale in porta e Schar e Thiaw davanti a lui, quindi Burn può fare ancora il terzino sinistro tattico lasciando a Livramento la corsia destra; qui è indisponibile Trippier. A centrocampo rientra Tonali, che si piazza a comandare il reparto in compagnia di Bruno Guimaraes e uno tra Joelinton e Willock che sono in ballottaggio; nel tridente quasi scontata la presenza di Woltemade come prima punta, a sinistra ci sarà Gordon mentre adattandosi a destra può giocare Harvey Barnes, ma attenzione a Elanga e Jacob Murphy.

QUOTE E PRONOSTICO BAYER LEVERKUSEN NEWCASTLE

Vediamo anche cosa ci dicono i pronostici sulla diretta Bayer Leverkusen Newcastle, in particolare quelli della Snai secondo cui il segno 1 per la vittoria delle Aspirine consente una vincita da 2,90 volte la somma giocata; la squadra favorita è quella inglese, perché la sua affermazione regolata dal segno 2 vi farebbe guadagnare 2,30 volte quanto messo sul piatto, infine abbiamo l’ipotesi X, con un guadagno che corrisponde a 3,60 volte l’importo investito.