Diretta Bayer Leverkusen Pisa streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita amichevole (oggi 5 agosto 2025)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN PISA (RISULTATO 0-0): COMINCIA L’AMICHEVOLE!

Avversaria davvero di altissimo livello per l’amichevole odierna dei nerazzurri toscani, la diretta Bayer Leverkusen Pisa avrà inizio fra pochi minuti, che spendiamo per ricordare i precedenti dei tedeschi contro il calcio italiano nelle Coppe europee. Innanzitutto colpisce il fatto che siano davvero abbondanti, cioè per la precisione 30 contro otto differenti squadre: il bilancio è piuttosto negativo per il Bayer Leverkusen, che infatti ha raccolto otto vittorie e sette pareggi a fronte di ben quindici sconfitte.

Per affinità di colori e anche perché le sfide sono tutte molto recenti, possiamo ricordare il tris di vittorie dell’Atalanta, prima negli ottavi della Europa League 2022 e poi naturalmente nella finale del 2024 che ha portato il primo titolo internazionale nella storia della Dea. Con il Pisa invece non ci sono precedenti, questa amichevole sarà quindi una prima volta anche se ovviamente non ufficiale: facciamo spazio quindi alla cronaca per la diretta Bayer Leverkusen Pisa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN PISA: AMICHEVOLE DI LUSSO IN GERMANIA

È sicuramente l’appuntamento più prestigioso del pre-campionato dei nerazzurri toscani: alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 5 agosto 2025, potremo infatti seguire la diretta Bayer Leverkusen Pisa, un’amichevole di enorme fascino e significato tecnico dallo stadio BayArena di Leverkusen.

Parliamo allora anche dei padroni di casa del Bayer Leverkusen, che dopo l’addio di Xabi Alonso si sono affidati all’allenatore olandese Erik Ten Hag per provare a rilanciare la sfida al Bayern Monaco, al quale erano riusciti a soffiare la Bundesliga nel 2024 (anno anche della finale di Europa League), prima di dover di nuovo cedere il passo nella scorsa primavera.

Comunque è una delle big del calcio internazionale e allora l’appuntamento sarà durissimo ma pure affascinante e certamente molto utile ai fini pratici per il Pisa, che a sua volta ha cambiato allenatore affidandosi ad Alberto Gilardino, ma soprattutto sta preparando il campionato del ritorno in Serie A dopo 34 anni di assenza.

Finora l’esame più significativo per il Pisa era stato la bella vittoria per 2-3 nel derby toscano contro l’Empoli, con indicazioni quindi positive soprattutto in attacco, ma oggi ci sarà il fascino di una grande sfida che ci darà risposte anche in termini di personalità sui giocatori nerazzurri al termine della diretta Bayer Leverkusen Pisa…

BAYER LEVERKUSEN PISA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Amichevole di indiscutibile fascino, ecco allora che la piattaforma Dazn si è aggiudicata i diritti per la trasmissione della diretta Bayer Leverkusen Pisa in tv, o per maggiore precisione evidentemente in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN PISA

In vista di un’amichevole così affascinante, possiamo analizzare le mosse di entrambi gli allenatori nelle probabili formazioni per la diretta Bayer Leverkusen Pisa. I tedeschi di mister Ten Hag potrebbero affidarsi a un modulo 3-4-2-1 con Flekken in porta; difesa a tre formata da Quansah, Tape e Tapsoba; a centrocampo una linea a quattro con Tella, Palacios, Andrich e Grimaldo; infine, il reparto offensivo del Leverkusen potrebbe prevedere Maza e Adli alle spalle dell’ex Roma Schick.

Naturalmente però ci interessano ancora di più le mosse di mister Alberto Gilardino, che dovrebbe schierare il suo Pisa con uno speculare modulo tattico 3-4-2-1 e questi possibili undici titolari alla BayArena: il portiere Scuffet; i tre difensori Lusuardi, Caracciolo e Canestrelli davanti a lui; in mediana quattro maglie da assegnare, che potrebbero andare a Tourè, Hojholt, Akinsanmiro e Angori; infine, ecco nell’attacco del Pisa Tramoni e Meister alle spalle del centravanti Moreo.