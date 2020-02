Diretta Bayer Leverkusen Porto/ Streaming video tv: big match! (Europa League)

Bayer Leverkusen Porto, che sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic e si gioca giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020. I tedeschi si presentano all’appuntamento dopo 3 vittorie consecutive tra Bundesliga e Coppa di Germania, esattamente come i portoghesi tra campionato e Coppa di Portogallo. Due squadre in salute che possono puntare a fare strada in Europa, dove il Bayern Leverkusen ha vissuto la fase a gironi di Champions League, terzo classificato dietro Juventus e Atletico Madrid, mentre il Porto ha vinto il suo girone di Europa League davanti ai Rangers Glasgow. La formazione di Oporto è protagonista di un classico testa a testa per il titolo in patria, al momento a un punto dal Benfica capolista, mentre in Germania il Leverkusen è quinto, ma solo a 6 lunghezze dalla vetta e a 2 punti dalla zona Champions. Ultimo scontro tra le due formazioni, un’amichevole del luglio 2016 terminata con un pareggio col punteggio di 1-1.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayer Leverkusen Porto si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 256 di Sky Sport, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN PORTO

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Porto che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen. Il Bayer Leverkusen allenato dall’olandese Bosz sceglierà il 3-4-3 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Hradecky; Tah, S. Bender, Tapsoba; Bellarabi, Amiri, L. Bender, Sinkgraven; Havertz, Volland, Diaby. Risponderà il Porto guidato in panchina da Sergio Conceicao disposto con un 4-2-3-1 con questi uomini in campo: Marchesin; Corona, Pepe, Marcano, Telles; Uribe, Oliveira; Marega, Otavio, Diaz; Tiquinho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Bayer Leverkusen e Porto. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.90, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.50 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.90. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.80, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.90.



