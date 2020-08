Diretta Bayer Leverkusen Rangers/ Streaming video: finale scontato? (Europa League)

Bayer Leverkusen Rangers, in diretta dalla Bay Arena di Leverkusen, è la partita in programma oggi, giovedì 6 agosto 2020: fischio d’inizio previsto alle ore 18.55. Dopo lunga attesa e tanti dubbi sulla ripartenza, post pandemia, ecco che i riflettori si accendono di nuovo sulla stagione 2019-20 dell’Europa League e dunque anche sulla diretta tra Bayer Leverkusen-Rangers, atteso ritorno degli ottavi di finale di Coppa. Dopo dunque quasi cinque mesi da che si era giocata la partita di andata, è ancora lotta tra le aspirine e gli scozzesi per ottenere un pass per l’attesissima Final Four del secondo torneo del continente, che per decisione della Federazione, che ha rinnovato la formula della manifestazione, pure avrà luogo in questo mese di agosto, interamente in terra tedesca. Benché la partita odierna verrà disputata a porte chiuse, pure ci attendiamo una prestazione magistrale degli uomini di Bosz, che pure forti del 3-1 segnato all’andata, vorranno proseguire il proprio cammino nella coppa e vendicare così anche un finale di stagione complicato (tra Bundesliga e Coppa). Non meno motivati saranno ovviamente gli scozzesi, a cui però oggi è chiesta proprio l’impresa: superare le aspirine non sarà facile, anche per un club, come quello di Gerrard, che ha avuto tutto il mese di luglio per riposarsi e prepararsi adeguatamente.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati, che questa sera, la sfida tra Bayer Leverkusen e Rangers sarà visibile in diretta tv dalle ore 18.55 su Sky, per la precisione al canale Sky Sport Football, al numero 203 del telecomando. Garantita dunque anche la diretta streaming video della partita, naturalmente ai soli abbonati, tramite la nota app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAIZONI DI BAYER LEVERKUSEN RANGERS

Alla vigilia della diretta tra Bayer Leverkusen e Rangers, è ben facile immaginare che per quanto riguarda le probabili formazioni, sia Bosz che Gerrard opteranno solo per i proprio titolari: questo anche per i tedeschi, di ritorno di un finale di stagione intenso e che pure hanno dalla loro un pesante successo occorso nella sfida di andata. Per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di coppa, il tecnico delle aspirine non vuoi correre rischi: domani sarà dunque spazio al classico 4-2-3-1, dove vedremo titolari in difesa Wendell, Tah, Dragovic e Tapsoba, con Hradecky fedele tra i pali. Sono maglie consegnate poi a centrocampo, dove vi saranno dal primo minuto Aranguiz e Amiri (Dermibay è squalificato), mentre Volland dovrebbe collocarsi in avanti: segnaliamo poi l’assenza annunciata di Weiser, fermato dal giudice sportivo. Per l’attacco sarà indispensabile Kai Havertz, con Bailey e Diaby al fianco del bomber delle aspirine (finito pure nel mirino della Juventus nelle ultime settimane). Spazio al 4-3-3 invece per i Rangers, con McGregor titolare tra i pali: di fronte al numero 1 ecco poi titolari in difesa Tavernier, Edmudson (andato a segno nel match di andata), Goldson e Barisic. In cabina di regia poi Mister Gerrard non rinuncerà a Arfield, con Davis al fianco: mancherà per Kamara che è stato fermato dal giudice sportivo. Pronti in attacco Aribo, Morelos e Kent.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando il pronostico della sfida tra Bayer Leverkusen e Rangers, non possiamo non dare il favore alla vigilia del fischio d’inizio ai tedeschi. Anche la Snai, dando le quote per l’1×2 vede favorite le aspirine, la cui vittoria è stata quotata a 1.60, contro il più elevato 5.00 fissato al successo degli scozzesi: il pareggio vale invece 4.25.



