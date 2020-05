Diretta Bayer Leverkusen Wolfsburg/ Streaming video tv: Aspirine al top (Bundesliga)

Pubblicità

Bayer Leverkusen Wolfsburg va in scena alle ore 20:30 di martedì 26 maggio, e rappresenta una delle partite valide per la 28^ giornata della Bundesliga 2019-2020. Siamo al turno infrasettimanale del primo campionato che è ripartito dopo la sosta forzata per l’emergenza Coronavirus; alla BayArena si gioca quella che sulla carta è una sfida diretta per l’Europa, ma che nella realtà dei fatti vede una contro l’altra due squadre che sono separate da 14 punti in classifica. Il Leverkusen vola: già prima della pandemia aveva dato una svolta ad una stagione che sembrava anonima, alla ripresa del calcio tedesco ha schiantato il Werder Brema e vinto con sorpasso contro il Borussia Monchengladbach, due vittorie esterne che l’hanno portato a prendersi il quarto posto e dunque una qualificazione virtuale alla prossima Champions League. Non solo: le Aspirine potrebbero addirittura sognare il Meisterschale, ma qui dipenderà dal Bayern che dovrà perdere terreno (e bisognerebbe considerare anche Borussia Dortmund e Lipsia). Il Wolfsburg è appena caduto in casa contro i gialloneri, staccandosi dalla concorrenza: la Champions è ormai irraggiungibile ma lo stesso Gladbach ha 13 punti in più, dunque i biancoverdi devono provare a tenere botta e confermare una posizione che li porterebbe nuovamente a giocare l’Europa League, comunque una conferma rispetto allo scorso anno. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendone le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Bayer Leverkusen Wolfsburg.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayer Leverkusen Wolfsburg verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Football (numero 203). Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore sarà comunque garantito il consueto servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN WOLFSBURG

Per Bayer Leverkusen Wolfsburg, Peter Bosz conferma il 3-4-3 e probabilmente tutte le sue scelte: c’è però il dubbio Bailey-Diaby a sinistra nel tridente offensivo, con Wirtz che scalpita ma parte alle spalle di Bellarabi a destra. Havertz, in forma stratosferica, dovrebbe partire da centravanti tattico ma Alario ci prova, con l’argentino in campo possibile il passaggio ad un 4-2-3-1. In mezzo al campo ci sono Demirbay e Aranguiz, Weiser e Sinkgraven i favoriti per agire come esterni a centrocampo mentre a protezione del portiere Hradecky opererà la linea formata da Tapsoba, Sven Bender e Dragovic. Il Wolfsburg di Oliver Glasner si dispone con un 4-4-2 classico, nel quale ci saranno dei cambi rispetto a sabato: Casteels il portiere, davanti a lui torna titolare Knoche che si piazza al fianco di Pongracic con Mbabu e Roussillon che percorreranno le corsie esterne, avendo davanti a loro i due laterali di centrocampo che potrebbero essere Steffen, confermato a destra, e Brekalo o Joao Victor che con Mehmedi si giocano la maglia a sinistra. In mezzo al campo operano presumibilmente Arnold e Schlager; davanti Weghorst è chiaramente sicuro del posto, al suo fianco potrebbe esserci uno dei due di cui sopra – magari Brekalo – oppure Marmoush.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspirine favorite non di poco nel pronostico di Bayer Leverkusen Wolfsburg, che è stato emesso anche dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la vittoria interna, regolata dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,75 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 4,25 volte la puntata che regola il segno 2 per l’affermazione esterna. Il pareggio in questa partita, identificato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte quello che avrete deciso di puntare.



