DIRETTA/ Bayern Arsenal (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Champions, 17 aprile 2024)

La diretta di Bayern Arsenal ci terrà compagnia fra pochissimi minuti. I Gunners non arrivavano ai quarti di finale di Champions League da 14 anni, cioè dall’edizione 2009-2010 che li vide eliminati dal Barcellona di Leo Messi e Pep Guardiola proprio ai quarti; fu l’anno del Triplete dell’Inter, che nella finale al Santiago Bernabeu vinse proprio contro il Bayern Monaco. Da allora l’Arsenal non era più tornato fra le migliori otto d’Europa e per diversi anni non ha nemmeno partecipato alla Champions League, mentre i bavaresi non hanno mai saltato un’edizione e solamente due volte si sono fermati prima, a causa delle eliminazioni agli ottavi nel 2011 (ancora per merito dell’Inter) e nel 2019, quindi vedere il Bayern come minimo ai quarti è praticamente un rito.

Attenzione però, perché dopo l’ultimo trionfo datato 2020 sono arrivate tre eliminazioni consecutive dal 2021 in poi proprio ai quarti di finale, che di conseguenza stanno diventando una sorta di tabù per i tedeschi. Abbiamo ricordato con piacere queste curiosità sulla storia recente, ma adesso leggiamo insieme le formazioni ufficiali, perché la diretta di Bayern Arsenal comincia per davvero! BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, E. Dier, De Ligt, Mazraoui; Laimer, Goretzka; L. Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel ARSENAL (4-3-3): Raya; B. White, Gabriel Magalhaes, Saliba, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, D. Rice; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BAYERN ARSENAL STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Bayern Arsenal sarà visibile sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport 4K o in streaming su NOW TV, Sky GO e anche su Mediaset Infinity+, oppure potrete leggere la diretta testuale insieme a noi che commenteremo la partita.

BAYERN ARSENAL: I TESTA A TESTA

Il precedente più fresco per la diretta di Bayern Arsenal è naturalmente il divertente pareggio per 2-2 nella partita d’andata della scorsa settimana a Londra, con i gol di Saka e Trossard per i Gunners ed invece le reti di Gnabry e Kane per gli ospiti bavaresi. Il dato inquietante per l’Arsenal è che le ultime due trasferte a Monaco di Baviera prima di oggi erano terminate con altrettanti ko per 5-1 al cospetto del Bayern, che per di più negli ottavi del 2016-2017 aveva clamorosamente vinto con lo stesso risultato anche a Londra, per cui c’è una frequenza davvero alta del 5-1 per il Bayern nella storia di questa sfida.

L’altra sfida chiusa con questo punteggio era stata quella di un anno e mezzo prima all’Allianz Arena, nella fase a gironi della Champions League 2015-2016. Complessivamente i confronti nella massima competizione sono tredici compresa la partita d’andata, i bavaresi sono davanti anche nel bilancio complessivo grazie a sette vittorie a fronte di appena tre successi per l’Arsenal, con altrettanti pareggi a completare il quadro. Il Bayern Monaco è sempre riuscito a superare i Gunners nelle sfide ad eliminazione diretta: oggi cambierà la storia o l’epilogo sarà quello tradizionale? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BAYERN ARSENAL: TEDESCHI FAVORITI, MA SARANNO DECISIVI I DETTAGLI!

Manca poco alla sfida in diretta tra Bayern Arsenal per decidere chi andrà in semifinale di Champions League 2024. La partita si gioca stasera, mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 21.00. I padroni di casa arrivano a questo match dopo aver perso clamorosamente la Bundesliga in favore di un meraviglioso Bayer Leverkusen e sono chiamati a rispondere superando il turno in Champions League. La partita di andata ha mostrato un Arsenal molto più propositivo contro un Bayern Monaco bravo ad attendere e a sfruttare ogni minima occasione disponibile.

Il pareggio dell’andata mette in posizione decisamente scomoda l’Arsenal di Arteta che non è riuscito a sfruttare il fattore campo ed ha commesso errori di disattenzione fatali in una competizione come la Champions League. Gli inglesi arriva dalla cocente sconfitta in Premier League in casa contro l’Aston Villa dove hanno perso anche la possibile vetta della classifica. Per passare il turno servirà una prestazione attenta e con molta più concretezza in fase offensiva.

BAYERN ARSENAL: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo alla probabili formazioni della diretta di Bayern Arsenal valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tuchel dovrà fare a meno dello squalificato Davies che lascerà spazio ad un tra Guerreiro e Mazraoui. A centrocampo sono forti i ballottaggi con Pavlovic e Laimer in cerca di una maglia da titolare di fianco alla certezza Goretzka.

Qualche dubbio anche per Arteta con l’eterno ballottaggio sulla sinistra tra Kiwior e Zinchenko che potrebbe risolversi in favore dell’ucraino anche per via dell’assenza di Davies nel Bayern. In attacco cercano un posto nel tridente sia Trossard che Gabriel Jesus con Havertz che rischia il posto nel tridente.

BAYERN ARSENAL, LE QUOTE

Concentriamoci sulle quote delle diretta Bayern Arsenal di Champions League riportate dal sito della Snai: il segno 1 in favore dei tedeschi è quotato a 2,35 mentre il 2 degli inglesi è dato a 2,80. La X moltiplica l’eventuale vincita di 3,70.











