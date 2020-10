Diretta/ Bayern Atletico Madrid (Champions League) streaming video tv: fattore Suarez

DIRETTA BAYER ATLETICO MADRID: SFIDA EQUILBRATA

Bayern Atletico Madrid, diretta dall’inglese Oliver, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Riparte il cammino dei campioni d’Europa, il Bayern Monaco ha vinto l’ultima, anomala edizione della Champions League per acclamazione, con lo storico successo per 8-2 contro il Barcellona e la finalissima vinta contro il Paris Saint Germain. Nella nuova Bundesliga i successi contro Hertha Berlino e Arminia Bielefeld hanno cancellato la preoccupazione per il poker incassato contro l’Hoffenheim. L’Atletico Madrid, rinforzato dall’arrivo di Luis Suarez dal Barcellona, è sempre costruito a immagine e somiglianza del Cholo Simeone: quattro partite finora disputate nella Liga dai Colchoneros, due vittorie e due pareggi e soprattutto un solo gol subito. Manca ancora qualcosa in attacco, l’ultima partita vinta in casa del Celta Vigo, 0-2 con gol di Suarez e Carrasco, ha comunque confermato tutta la solidità del gruppo dell’Atletico.

DIRETTA BAYER ATLETICO MADRID IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Atletico Madrid sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN ATLETICO MADRID

Le probabili formazioni di Bayern Atletico Madrid, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Hans-Dieter Flick con un 4-3-3: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. Gli ospiti guidati in panchina da Diego Pablo Simeone schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Llorente, Saul Ñíguez, Koke, Carrasco; Joao Félix, Suárez.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Bayern Atletico Madrid secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa tedeschi partono nettamente favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale già a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,50 volte la posta in palio in caso di successo dei Colchoneros per chi avrà puntato sul segno 2.



