Diretta Bayern Bayer Leverkusen, sfida in Germania

La diretta Bayern Bayer Leverkusen andrà in scena alle 21.00, sarà valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e vedrà la sfida sentita tra due squadre della stessa nazione che negli ultimi anni stanno diventando rivali per la vittoria di trofei in patria, i padroni di casa dopo la deludente stagione dello scorso anno si sono ripresi e in Bundesliga stanno dominando, sono primi in classifica con 61 punti, in Champions League però sono dovuti passare dagli spareggi contro il Celtic.

Diretta PSG Liverpool/ Streaming video tv, attesa al Parco dei Principi (Champions League, 5 marzo 2025)

Gli ospiti invece continuano a lottare per la vittoria della Bundesliga, nonostante ormai i punti di distacco siano diversi, sono secondi con 53 punti, in Champions League però sono riusciti a qualificarsi tra le prime 8 accedendo direttamente alla fase successiva

Diretta Bayern Bayer Leverkusen, come seguire la partita in diretta streaming video

Seguire la diretta Bayern Bayer Leverkusen sarà possibile solo per gli interessati che hanno sottoscritto in precedenza un abbonamento ai servizi di Sky Sport, basterà poi sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 253), o su tablet e cellulari in diretta streaming video grazie a SkyGo o NowTv.

Diretta/ Feyenoord Inter (risultato 0-2) video streaming tv: Lautaro show! (Champions, 5 marzo 2025)

Bayern Bayer Leverkusen, probabili formazioni

Per la partita dell’Allianz Arena i padroni di casa potrebbero essere messi in campo da Vincent Kompany con un 4-2-3-1 con Neuer tra i pali, Ito e Laimer gli esterni bassi con Kim e Upamecano difensori centrali a completare il reparto, Kimmich e Goretzka in mediana, trequarti formata da Olise e Coman sulle fasce, Musiala in posizione centrale alle spalle di Kane. Gli ospiti invece dovrebbero rispondere con il 3-4-2-1 di Xabi Alonso con Hradecky in porta, Tapsoba, Tah e Hincapié i tre difensori centrali, Frimpong e Grimaldo gli esterni con Xhaka e Palacios a completare il centrocampo, Boniface unica punta supportato alle sue spalle de Wirtz e Hoffmann

DIRETTA/ Reggio Emilia Manresa (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (5 marzo 2025)

Bayern Bayer Leverkusen, quote e pronostico

La diretta Bayern Bayer Leverkusen vede una delle sfide più interessanti di questo turno di Champions League con due squadre votate all’attacco e ben messe in campo che si conoscono bene e che desiderano il passaggio del turno contro i rivali. La squadra di casa rimane però la favorita per via della maggiore abitudine ai palcoscenici importanti e per l’ottima forma dimostrata in questa stagione, anche il risultato però potrebbe essere il risultato, come avvenuto nella precedente sfida.

Stesso risultato è quello che propone bet365 che assegna alla vittoria del Bayern Monaco una quota di 1.75, alla vittoria del Bayer Leverkusen una quota di 4.50 mentre il pareggio è quotato 3.80.