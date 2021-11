DIRETTA BAYERN BENFICA/ Video streaming tv: arbitra il polacco Szymon Marciniak

DIRETTA BAYERN BENFICA: L’ARBITRO

La diretta di Bayern Benfica, bella sfida di Champions League, sarà oggi assegnato all’arbitro polacco Szymon Marciniak, che pure sarà in campo questa sera con gli assistenti Sokolniki e Listkiewicz e con il quarto uomo Musial: a completamento avremo anche Kwiatowski e Frankowski alla postazione Var. Fissando ora la nostra attenzione proprio sul primo direttore di gara, scopriamo che questo nella stagione corrente ha messo a tabella già ben 15 direzioni, di cui pure due per la Champions League, ovvero Liverpool-Milan e Manchester United-Atalanta.

Va anche detto che il polacco in stagione ha fin qui deciso di 70 ammonizioni e due sole espulsioni, avendo anche concesso 8 calci di rigore, in questo primo scampolo di stagione. Parlando ancora dell’arbitro di Plock, aggiungiamo che Marciniak in carriera ha diretto il Bayern in due occasioni, l’ultima nella stagione 2016.17 della Champions League, contro l’Atletico Madrid: tre i precedenti tra il fischietto e il Benfica, pure tutti molto datati. (agg Michela Colombo)

DIRETTA BAYERN BENFICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Benfica viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso dunque riservata agli abbonati che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, da questa stagione i match della competizione europea sono forniti anche dal broadcaster Infinity Plus, e anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere alle immagini.

BAYERN BENFICA: TEDESCHI SENZA AVVERSARI

Bayern Benfica, che sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, si gioca alle ore 21:00 di martedì 2 novembre ed è valida per la 4^ giornata nel gruppo E di Champions League 2021-2022. Una formalità per i bavaresi? Così sembrerebbe: la squadra di Julian Nagelsmann viaggia a punteggio pieno, al Da Luz ha vinto 4-0 ed è a un passo dalla qualificazione agli ottavi, che potrebbe anche centrar con 18 punti vista la superiorità sulle avversarie, compreso un Barcellona che attraversa uno dei periodi peggiori negli ultimi anni.

Proprio la crisi blaugrana ha permesso al Benfica di prendersi un 3-0 casalingo che lo tiene in seconda posizione in classifica, ed è la grande speranza per qualificarsi agli ottavi; viste le premesse basterebbe pareggiare al Camp Nou, ma chiaramente le Super Aquile sanno di non poter abbassare la guardia perché i conti non sono chiusi. Vedremo allora quello che succederà intanto nella diretta di Bayern Benfica, sulla quale possiamo fare un’analisi riguardo le scelte degli allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN BENFICA

Viste le premesse, Nagelsmann potrebbe anche fare un po’ di turnover per Bayern Benfica: in difesa, davanti a Neuer, dovremmo comunque vedere Sule e Upamecano con due terzini che saranno Pavard e Alphonso Davies. A centrocampo Sabitzer sostituisce Tolisso che è stato titolare in Bundesliga, di fianco a lui Kimmich; sulla trequarti potrebbe esserci una maglia per Musiala, in quel caso fuori Thomas Muller mentre Leroy Sané, Coman e Gnabry si giocano i posti sugli esterni, con Robert Lewandowski che sarà in campo da centravanti.

Il Benfica di Jorge Jesus schiera un 3-4-2-1: in porta Vlachodimos, davanti a lui la solita linea composta da Verissimo, Otamendi e Vertonghen e i due laterali che si alzano dovrebbero essere Diogo Gonçalves e Grimaldo, ad accompagnare una mediana nella quale la manovra è garantita da Joao Mario e Weigl. Avremo poi la zona della trequarti con il gioiellino Darwin Nunez ad agire insieme a uno tra Rafa Silva, Pizzi e Everton; davanti l’ucraino Yaremchuk non ha sostanzialmente rivali, l’alternativa è Gonçalo Ramos.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Bayern Benfica, e allora andiamo a vedere cosa ci dice il bookmaker circa la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,18 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una cifra corrispondente a 7,25 volte la giocata, mentre con il segno 2 per l’affermazione degli ospiti il valore del vostro guadagno ammonterebbe a 14,00 volte l’importo che avrete deciso di investire.

