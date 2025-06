Diretta Bayern Boca Juniors streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA BAYERN BOCA JUNIORS: GRANDE FASCINO!

Ci prepariamo alla diretta Bayern Boca Juniors, sfida di grande fascino che si gioca alle ore 3:00 della mattina di sabato 21 giugno presso l’Hard Rock Stadium di Miami. Siamo nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, un torneo che i bavaresi hanno approcciato come meglio non si poteva.

Diretta/ Benfica Auckland City (risultato finale 6-0): dominano i portoghesi (Mondiale per Club)

Il Bayern ha incrociato i dilettanti dell’Auckland City e hanno vinto addirittura 10-0: una scorpacciata di gol che era nell’aria, ora contro una squadra di livello decisamente differente si vedrà quale sia il reale “coinvolgimento” dei campioni di Germania in un torneo che comunque considerano importante.

Il Boca Juniors ha avuto un avvio simile, perché nel primo tempo è riuscito a segnare due gol al Benfica; poi si è fermato e si è fatto rimontare, mancando così una bella occasione per portare a casa una vittoria che sarebbe stata molto preziosa.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE/ Benfica ok, Chelsea KO! Diretta gol live score (20-21 giugno)

Ora gli argentini hanno il compito di fare il massino e provare a vincere, anche il pareggio potrebbe essere utile ma questo lo si vedrà più avanti. Avviciniamoci allora alla diretta Bayern Boca Juniors provando a capire in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco dell’Hard Rock Stadium.

BAYERN BOCA JUNIORS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bayern Boca Juniors non è fornita sui canali della nostra televisione, gli abbonati alla piattaforma DAZN la potranno seguire con il servizio di diretta streaming video.

Diretta/ Flamengo Chelsea (risultato finale 3-1): spettacolo brasiliano! Mondiale per Club 2025

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN BOCA JUNIORS

Possiamo ipotizzare una rivoluzione quasi totale per Kompany nella diretta Bayern Boca Juniors: al netto del portiere, che dovrebbe rimanere Neuer, tante cose possono cambiare con Upamecano tornato a disposizione e che può fare il titolare al fianco di Tah o Stanisic, a destra possiamo vedere Laimer mentre sull’altro versante ecco Aznou. In mezzo al campo Goretzka può agire in compagnia di uno tra Bischof e Palhinha; sulla trequarti spazio a Musiala che ha segnato tre gol uscendo dalla panchina, con lui Leroy Sané e Gnabry e davanti può arrivare il momento del giovane Kusi-Asare, anche se Kane rimane favorito.

Opererà quasi certamente meno cambi Miguel Angel Russo: due sono obbligati, Figal e Ander Herrera sono squalificati quindi ecco che Rojo giocherà al centro della difesa con Ayrton Costa, mentre in mezzo al campo si candida Belmonte per fare coppia con Battaglia. Advincula e Blanco i due terzini, Marchesin sarà come sempre il portiere, davanti le corsie dovrebbero essere affidate a Zenon e Carlos Palacios che devono vincere la concorrenza soprattutto di Zeballos, mentre per quanto riguarda la punta centrale Merentiel rimane per ora in vantaggio su Milton Gimenez.

QUOTE E PRONOSTICO BAYERN BOCA JUNIORS

Sono favoriti i bavaresi nella diretta Bayern Boca Juniors, un esame delle quote proposte dalla Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria della squadra tedesca vale 1,20 volte quanto messo sul piatto, per contro invece il segno 2 che regola il successo degli Xeneizes porta in dote una somma che corrisponde a ben 12,00 volte la giocata, infine ecco il segno X sul quale puntare per il pareggio, che vi garantirebbe una vincita corrispondente a 6,75 volte l’importo investito sulla partita.