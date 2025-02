Diretta Bayern Celtic (risultato 0-0): si comincia!

Servirebbe un’impresa ai limiti dell’impossibile agli ospiti per ribaltare nella diretta Bayern Celtic le sorti di questo playoff di Champions League. Infatti all’Allianz Arena finora il Bayern Monaco in questa stagione ha ottenuto finora quattordici vittorie e un pareggio tra Bundesliga e Champions League e naturalmente, dopo il successo per 1-2 dell’andata in Scozia, anche un pareggio andrebbe bene ai bavaresi per passare il turno.

Insomma, vincere a Monaco è un’impresa davvero difficilissima, lo diventa ancora di più per una squadra come il Celtic che finora in trasferta in questa Champions League ha raccolto due pareggi e altrettante sconfitte, in Germania ha già giocato ma è meglio non ricordare il precedente, perché il 1° ottobre scorso i biancoverdi di Glasgow persero addirittura 7-1 sul campo del Borussia Dortmund. Insomma, il destino di questa sfida sembra essere già deciso, ma naturalmente sarà fra poco la diretta Bayern Celtic ad emettere il verdetto senza appello! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Bayern Celtic in streaming video e tv, come vedere la partita

Per poter seguire la diretta Bayern Celtic gli interessati dovranno aver prima sottoscritto un abbonamento per i servizi di Sky Sport, gli sarà possibile quindi sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 254) o collegarsi alle piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv.

Bayern Celtic, risultato scontato?

La diretta Bayern Celtic avrà luogo all’Allianz Arena sarà valida per il ritorno degli spareggi del nuovo format della Champions League e si ripartirà dal risultato di 1-2 con cui il Bayern Monaco ha battuto il Celtic nella gara d’andata. I padroni di casa dopo le delusioni dello scorso anno in questa stagione stanno tornando a dominare in Bundesliga, sono infatti primi in classifica, anche se hanno deluso leggermente in Champions League non riuscendo a raggiungere i primi otto posti anche per via dei pochi gol segnati da Harry Kane nelle prime partita.

Gli ospiti sono stati una bella sorpresa nella fase a girone che ha permesso a diversi giocatori di mettersi in mostra al di fuori della Scottish Premiership, che la squadra di Glasgow guida al primo posto, la gara d’andata però a dimostrato anche come gli uomini di Rodgers possano giocarsela con tutte le squadre che si trovano davanti.

Formazioni Bayern Celtic, le probabili scelte dei tecnici

Per la partita delle 21.00 i padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1 scelto da Vincent Kompany che prevede Neuer in porta, Laimer e Guerreiro gli esterni bassi con Dier e Upamecano difensori centrali a completare il reparto, Kimmich e Goretzka in mediana, trequarti composta da Olise e Sane Sulle fasce e Musiala in posizione centrale in supporto di Kane unica punta.

Gli ospiti invece dovrebbero essere messi in campo dal tecnico Brendan Rodgers con il suo solito 4-3-3 con Schmeichel tra i pali, Johnston, Carter-Vickers, Trusty e Taylor in difesa, Engels McGregor e Hatate i tre centrocampisti e tridente offensivo formato da Maeda e Kuhn come esterni e Idah

punta centrale.

Diretta Bayern Celtic, quote e possibili risultato finale

La diretta Bayern Celtic è una sfida che sulla carta ha un netto favorito per la vittoria finale dopo i 90 minuti e di conseguenza per il passaggio del turno nei padroni di casa per via di una netta qualità e valore maggiori dei singoli e della rosa nel suo complesso, l’abitudine a palcoscenici importanti poi contribuisce a rendere ancora più difficile per gli ospiti vincere, anche se durante la competizione e la partita d’andata hanno dimostrato di potersela giocare.

Secondo Sisal il risultato può essere uno solo, la vittoria del Bayern Monaco quotata 1.14, la vittoria del Celtic invece ha la quota più alta pari a 15.00 mentre il pareggio tra le due squadre ha la quota intermedia di 9.00